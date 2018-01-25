В Приморье на поиски рыболовного судна отправились два вертолета

Два вертолета - Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России и Ми-8 МТВ министерства обороны - отправились на поиски рыболовного судна "Восток", которое рано утром подало сигнал бедствия, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Как отмечают в ведомстве, 08.10 по местному времени в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение капитана Владивостокского морского спасательного координационного центра о том, что в 200 километрах южнее мыса Гамова сработал аварийный радиобуй, принадлежащий рыболовному судну "Восток". Все попытки связаться с судном не принесли результата.

Сейчас на место отправились сторожевой пограничный корабль береговой охраны. К выходу готовится морской спасательный буксир. Кроме того, с воздуха осмотр местности проведут экипажи двух вертолетов, принадлежащих спасателям и военным, они вылетели в 10.40 по местному времени. О происшествии информированы все находящиеся в этом районе суда.

По данным Владивостокского морского спасательного координационного центра, "Восток" приписан к порту Невельск на Сахалине, на его борту, по предварительным данным, находится 21 человек, весь экипаж - россияне. Судно следовало из порта Донгхэ в сахалинский порт Холмск.