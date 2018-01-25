В Ульяновске во дворе лицея произошла стрельба

Ульяновская полиция проводит проверку по сообщениям СМИ о стрельбе из пневматического оружия на территории лицея №20 в Заволжском районе Ульяновска.

- Установлено, что пострадавших среди учащихся и сотрудников учебного заведения нет. Проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к произошедшему, - сообщили в полиции.

Как рассказала корреспонденту "РГ" директор лицея Зоя Борисова, о стрельбе, а также угрозах расправы, школьное руководство узнало от пятиклассников.

- Это случилось 20 января, в субботу, после пятого урока, то есть примерно в 12.50. Большинство пятиклассников, закончив занятия, отправились домой. Трое мальчиков и одна девочка остались на огороженной территории лицея, чтобы покататься со снежной горки, которая там специально для этого построена, - рассказала Зоя Борисова. - По словам детей, двое молодых людей, которым на вид было 18-20 лет, подошли к ограждению со стороны тротуара. Один из них якобы направил на лицеистов пистолет. Затем, по словам пятиклассников, раздались два выстрела. Детей они не задели.

Испугавшись, школьники побежали в здание лицея, где рассказали о случившемся охраннику. Тот незамедлительно нажал на кнопку тревожной сигнализации. Уже через пять минут в лицей приехали два сотрудника Росгвардии. В присутствии замдиректора они опросили учеников, после чего вызвали патрульно-постовую службу и объехали близлежащие улицы в поисках людей, по описанию похожих на нападавших. Найти их по горячим следам не удалось.

- К счастью, дети здоровы, и, хотя были сильно испуганы, в понедельник пришли на занятия, - продолжает директор лицея. - Как нам сказали сотрудники Росгвардии, пистолет нападавших, скорее всего, был пневматическим. Такие находятся в свободной продаже.