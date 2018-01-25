В Башкирии директора завода задержали за откуп от уголовных дел

В Башкирии сотрудники полиции задержали генерального директора завода "Белсталь", предпринявший попытку откупиться от уголовных дел.

- На предприятии проходили следственные действия в связи с выдвинутыми против директора обвинениями в присвоении денег и невыплате заработной платы. В ходе проверки руководитель предложил следователю миллион рублей за прекращение уголовных дел. Следователь о случившемся доложил своему руководству. После чего директор был задержан при передаче денег, - рассказала старший помощник руководителя управления СК РФ по РБ Светлана Абрамова.

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос о помещении обвиняемого под стражу.