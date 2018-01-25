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25.01.2018 11:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кирове признали годным к эксплуатации дом, на который упал кран

Текст: Андрей Андреев (Киров)
Фото: Андрей Андреев/РГ Фото: Андрей Андреев/РГ
Фото: Андрей Андреев/РГ

Дом № 109 по улице Мопра, на который недавно упал башенный кран, специалисты признали годным к эксплуатации, сообщили "РГ" в четверг в администрации Кирова.

Фото: Андрей Андреев/РГ
В Кирове возбуждено дело по факту падения крана на дом

Дефектов и повреждений, свидетельствующих о снижении несущей способности строительных конструкций не выявлено, в связи с чем допускается эксплуатация. Жильцам этой части дома разрешено вернуться в квартиры.

Что касается трех разрушенных квартир, компания-застройщик соседнего дома, со стройплощадки которого упал кран, должна заказать проект по их восстановлению. По словам главы администрации Кирова Ильи Шульгина, до конца этой недели предстоит определить пошаговый план дальнейших действий с конкретными сроками восстановления квартир.

Напомним, 19 января в Кирове около 11 часов на двухэтажный дом на улице Мопра, 109 рухнул башенный кран с находящейся рядом стройплощадки. При падении механизма погиб крановщик, еще один строитель был госпитализирован с травмами. Кран разрушил деревянную крышу здания, три квартиры и повредил две машины. СУ СК РФ по Кировской области возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшему по неосторожности смерть человека.

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