В Кирове признали годным к эксплуатации дом, на который упал кран

Дом № 109 по улице Мопра, на который недавно упал башенный кран, специалисты признали годным к эксплуатации, сообщили "РГ" в четверг в администрации Кирова.

Дефектов и повреждений, свидетельствующих о снижении несущей способности строительных конструкций не выявлено, в связи с чем допускается эксплуатация. Жильцам этой части дома разрешено вернуться в квартиры.

Что касается трех разрушенных квартир, компания-застройщик соседнего дома, со стройплощадки которого упал кран, должна заказать проект по их восстановлению. По словам главы администрации Кирова Ильи Шульгина, до конца этой недели предстоит определить пошаговый план дальнейших действий с конкретными сроками восстановления квартир.

Напомним, 19 января в Кирове около 11 часов на двухэтажный дом на улице Мопра, 109 рухнул башенный кран с находящейся рядом стройплощадки. При падении механизма погиб крановщик, еще один строитель был госпитализирован с травмами. Кран разрушил деревянную крышу здания, три квартиры и повредил две машины. СУ СК РФ по Кировской области возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшему по неосторожности смерть человека.