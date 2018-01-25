В Самаре подросток принес в школу пневматику и дымовые факелы

Новости

Moody's сменило на позитивный суверенный рейтинг РФ 01:28
Житель Турции выиграл в лотерею 11,4 миллиона долларов 01:24
В районе поиска судна "Восток" найдены два спасательных круга 01:09
В соцсетях Facebook и Instagram произошел сбой 00:43
Госдеп: Конгресс в Сочи по Сирии может дать результат 00:24
Министр Орешкин рассказал в Давосе о причинах бессонницы 00:17
Стрелки Часов Судного дня сдвинули еще на 30 секнуд к "ядерной полуночи" 25.01.2018
Минфин назвал криптовалюты цифровым финансовым активом 25.01.2018
Минэкономразвития разъяснило суть идеи о наказании за фиктивный техосмотр 25.01.2018
Дочь маршала Жукова назвала издевательством фильм "Смерть Сталина" 25.01.2018
В Беларуси нашли замену налогу на тунеядство 25.01.2018
Минкульт пригрозил кинотеатрам, где идет "Смерть Сталина", расследованием 25.01.2018
Дворкович рассказал о перспективах экспорта зерна 25.01.2018
Дворкович: Россия не готова снимать сельхозограничения с Турции 25.01.2018
Орешкин сообщил о росте прямых иностранных инвестиций в экономику РФ 25.01.2018
Орешкин рассказал о росте экономики в России 25.01.2018
Колобков: Заявки россиян на участие в ОИ могут принимать до 5 февраля 25.01.2018
В Ростове-на-Дону сгорел пассажирский автобус 25.01.2018
Центробанк выступил против обмена криптовалют на рубли 25.01.2018
Путин получил в подарок "мини-грузовик" 25.01.2018
Мизулина прокомментировала ситуацию с изъятием детей в Крыму 25.01.2018
Для россиян, недопущенных на ОИ-2018, проведут альтернативные турниры 25.01.2018
Под Ярославлем заморившая голодом сына женщина получила срок 25.01.2018
В России снизились цены на жизненно необходимые лекарства 25.01.2018
У символа героической обороны Воронежа появился шанс на вторую жизнь 25.01.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые ожидаемые российские фильмы 2018 года
Самые ожидаемые российские фильмы 2018 года
Как гаджеты меняют и упрощают нашу жизнь
Как гаджеты меняют и упрощают нашу жизнь
Опрос: Какие предметы по выбору вы хотели бы сдавать на ЕГЭ
Опрос: Какие предметы по выбору вы хотели бы сдавать на ЕГЭ
25.01.2018 14:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Самаре подросток принес в школу пневматику и дымовые факелы

Текст: Анна Шепелева (Самара)

Утром 25 января в Самаре один из учащихся учебного заведения на улице Советской Армии пронес в здание пневматическое оружие, а также дымовые факелы. Об этом сообщило ГУ МВД России по региону.

В Туве осужден напавший с ножом на одноклассника школьник

ЧП произошло в здании техникума сервиса производственного оборудования, сейчас здесь временно обучаются ученики 46-ой школы, которую закрыли на капремонт из-за обрушения потолка.

Ученик 9 класса разбросал и взорвал в коридоре на втором этаже дымовые факелы. Затем, по некоторым данным, он зашел в класс и угрожал учителю и ребятам сразу двумя пневматическими винтовками. Он незаметно пронес их в колледж в чехле из-под музыкального инструмента.

Никто не пострадал, ученика задержали на месте.

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента. Инспекторы по делам несовершеннолетних опрашивают учащихся. По результатам проверки будет принято решение о возбуждение дела.

Главное сегодня

Путин предложил создать сверхзвуковой гражданский лайнер
Орешкин рассказал о росте экономики в России
Минкульт пригрозил кинотеатрам, где идет "Смерть Сталина", расследованием
Какой была Людмила Сенчина - любимая "Золушка" советской эстрады
Прокуратура уточнила численность экипажа на пропавшем судне "Восток"