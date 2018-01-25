В Самаре подросток принес в школу пневматику и дымовые факелы

Утром 25 января в Самаре один из учащихся учебного заведения на улице Советской Армии пронес в здание пневматическое оружие, а также дымовые факелы. Об этом сообщило ГУ МВД России по региону.

ЧП произошло в здании техникума сервиса производственного оборудования, сейчас здесь временно обучаются ученики 46-ой школы, которую закрыли на капремонт из-за обрушения потолка.

Ученик 9 класса разбросал и взорвал в коридоре на втором этаже дымовые факелы. Затем, по некоторым данным, он зашел в класс и угрожал учителю и ребятам сразу двумя пневматическими винтовками. Он незаметно пронес их в колледж в чехле из-под музыкального инструмента.

Никто не пострадал, ученика задержали на месте.

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента. Инспекторы по делам несовершеннолетних опрашивают учащихся. По результатам проверки будет принято решение о возбуждение дела.