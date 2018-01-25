В Удмуртии осудили отца, закрывшего младенца в холодильнике

В Удмуртии осудили жителя Балезинского района, который в июне прошлого года избил своего семимесячного ребенка за то,что тот плакал. 36-летнего мужчину признали виновным по пункту "б" части 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"), сообщили в Следственном управлении СК РФ по республике.

Мужчина пришел домой пьяным и запер плачущего малыша в холодильнике. Примечательно, что при этом присутствовала и мать мальчика, однако помешать издевательствам она не смогла. Через некоторое время отец достал малыша, но тот все равно плакал. После этого мужчина несколько раз ударил сына и бросил в подполье. Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму.

Суд приговорил мужчину к трем годам и десяти месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.