Жителя Прикамья задержали за убийство на первом свидании

В Пермском крае задержали мужчину, который подозревается в убийстве девушки на первом свидании.

18-летняя жительница Кунгурского района Пермского края, тело которой было найдено 19 января, познакомилась с мужчиной в социальных сетях. По версии следствия, во время первого свидания подозреваемый убил потерпевшую.

Как пояснили в СУ СК по Пермскому краю, подозреваемый в убийстве был задержан 24 января. Им является ранее судимый 34-житель Кунгура, который показал, где спрятал тело убитой.

В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об аресте задержанного. Кроме того, ему будет предъявлено обвинение в убийстве.