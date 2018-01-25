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25.01.2018 12:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителя Прикамья задержали за убийство на первом свидании

Текст: Алексей Трапезников (Пермский край)

В Пермском крае задержали мужчину, который подозревается в убийстве девушки на первом свидании.

На Ставрополье арестован подозреваемый в убийстве из-за воды из лужи

18-летняя жительница Кунгурского района Пермского края, тело которой было найдено 19 января, познакомилась с мужчиной в социальных сетях. По версии следствия, во время первого свидания подозреваемый убил потерпевшую.

Как пояснили в СУ СК по Пермскому краю, подозреваемый в убийстве был задержан 24 января. Им является ранее судимый 34-житель Кунгура, который показал, где спрятал тело убитой.

В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об аресте задержанного. Кроме того, ему будет предъявлено обвинение  в убийстве.

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