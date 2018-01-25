В Новосибирской области по итогам прошлого года объемы строительства сократились на тридцать процентов. В числе причин специалисты называют падение спроса населения на новое жилье. Однако на рынке проявляется и положительный тренд: застройщики все чаще прибегают к интересным и качественным проектам.

Среди регионов Сибирского федерального округа Новосибирская область продолжает сохранять лидирующие позиции. В 2017 году здесь введено свыше 1,72 миллиона квадратных метров жилья (без учета индивидуальных домов), в том числе 1,06 миллиона - многоэтажного. На начало декабря отставание от плана было серьезным - порядка тридцати процентов. К концу года ситуация несколько выправилась, но запланированного показателя в 1,95 миллиона "квад-ратов" достичь не удалось.

Больше всего жилья построено в областном центре. Но и здесь ввод жилой площади составил 0,65 квадратных метра на человека, а это значительно меньше, чем в 2016-м (0,99 "квадрата"). В дальнейшем, как предполагают эксперты, этот показатель еще снизится.

По информации начальника управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска Анатолия Мотыги, в прошлом году в городе введено в эксплуатацию 17,7 тысячи квартир общей площадью 909 тысяч квадратных метров, из них под ключ - не более трех тысяч. Средняя площадь квартиры остается неизменной - 52 квадратных метра.

- У Новосибирска второй результат среди городов страны по вводу жилья, если не брать во внимание Москву и Санкт-Петербург. Первый - у Ростова-на-Дону с показателем 1 миллион 118 тысяч квадратных метров. Но Новосибирск по-прежнему первый в СФО, - сообщил Мотыга на заседании президиума мэрии Новосибирска.

По мнению специалистов, основные причины падения объемов - снижение платежеспособного спроса населения и насыщение рынка. Сейчас каждая третья новая квартира не находит покупателя.

У мэра Новосибирска на этот счет особое мнение.

- Новосибирцы, приобретая жилье, ориентируются на его комфортность, транспортную доступность и социальную инфраструктуру микрорайона. Застройщики, которые учитывают эти потребности, не только сохраняют темпы строительства, но и наращивают их, - уверен Анатолий Локоть.

По словам президента Ассоциации строителей сибирского региона Александра Савельева, в отрасли сохраняется отрицательная динамика привлечения заемных средств, а также инвестиционной активности. По его мнению, эта тенденция сохранится, а, возможно, и ухудшится.

- Уменьшение госзаказов только осложняет ситуацию в строительной отрасли и дает предпосылки для рецессии, то есть для еще более низких показателей, - заявил Савельев на заседании расширенного совета "Регионального делового клуба строителей" в пресс-центре ТАСС.

В то же время в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России отмечают рост ипотечного кредитования, причем этот банковский сегмент увеличивается наиболее быстрыми темпами. В целом по СФО за десять месяцев 2017 года объем ипотечного жилищного кредитования составил 176,7 миллиарда рублей, что почти на тридцать процентов больше, чем в аналогичный период 2016-го. По этому показателю также в лидерах Новосибирская область, где объем ипотечного кредитования достиг 34,7 миллиарда рублей. Догоняет ее разве что Красноярский край, в котором этот показатель 32,9 миллиарда рублей. Остальные сибирские регионы существенно отстают.

В Центробанке предполагают, что ипотека останется драйвером роста банковского кредитования в этом году и будет пользоваться спросом у населения, учитывая тот факт, что ставки становятся более привлекательными.

Оптимизма добавляет и то, что в областном центре есть задел в четыре миллиона квадратных метров. По мнению Анатолия Мотыги, это позволит строителям стабильно вводить в эксплуатацию более одного миллиона квадратных метров жилья ежегодно.

Авторитетно

Майис Мамедов, председатель НП "Региональный деловой клуб строителей", генеральный директор "Первого строительного фонда":

- Сегодня проблемы перед строительным сообществом стоят очень остро, а завтра ситуация может стать опасной, и, чтобы ее изменить, придется вложить не один миллиард. Это проблемы и обманутых дольщиков, число которых может увеличиться, и стройиндустрии, сегодня работающей вполсилы. Также столкнемся с проблемой занятости населения, ведь в регионе из отрасли уже ушло более десяти тысяч работников.

Тем временем

В мэрии отмечают, что в последние годы застройщики все больше внимания уделяют качеству архитектурных проектов, сочетающих индивидуальную выразительность, техническое оснащение, благоустройство территории, энергоэффективность и другие необходимые для полноценной жизни и отдыха жителей критерии. Украшением города стали жилые комплексы "Оазис", "Ясный берег", "Кедровый", "Флотилия", "Милк Хаус" и "Шесть звезд". Для успешной работы руководители строительных компаний считают необходимым расширить категорию граждан, которые могли бы получить субсидию или компенсацию первоначального взноса при ипотечном кредитовании. Эта мера оказалась эффективной во время предыдущего кризиса. Выделение бюджетных средств на эти цели поддержало бы застройщиков и помогло семьям с детьми приобрести квартиры большей площадью. В свою очередь врио губернатора региона Андрей Травников считает, что совместное решение проблем обманутых дольщиков значительно оживит новосибирский строительный рынок и вернет к нему доверие граждан.