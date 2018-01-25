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25.01.2018 10:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На алтайской трассе спасли замерзающую детскую хоккейную команду

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Сотрудники ГУ МЧС Алтайского края получили благодарность из Республики Казахстан за спасение детской хоккейной команды этой страны, которая едва не замерзла на трассе по пути с соревнований.

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- Детская хоккейная команда "Иртыш" из Казахстана возвращалась из Междуреченска Кемеровской области домой, - рассказали "РГ" в пресс-службе регионального управления МЧС. - Автобус, в котором ехали 18 детей, тренер и два водителя, сломался ночью 22 января в районе поселка Степное Озеро в Благовещенском районе Алтайского края. Температура воздуха тогда опустилась до -40 градусов, и пассажирам заглохшего автобуса грозила реальная опасность.

В течение нескольких минут на место происшествия прибыли спасатели на спецтехнике и личных автомобилях и начали эвакуацию. К спасению подключилась также поселковая администрация. Детей и сопровождающих разместили в Степноозерском доме культуры, а позже - в общежитии техникума, организовали горячее питание. Эвакуацией и ремонтом автобуса занимались сотрудники МЧС, ГИБДД и водители.

- К счастью, эта история закончилась благополучно, за ребятами на следующий день приехали родители. Автобус пока еще стоит в боксе, водители занимаются его ремонтом, - отметили в МЧС.

Позже дети и тренер хоккейной команды Ринат Омарбеков обратились с благодарностью в адрес сотрудников МЧС России и властей Благовещенского района за помощь в спасении. "Мы даже не успели замерзнуть, все службы действовали очень оперативно. Нас быстро увезли с трассы, покормили, отогрели. Спасибо вам большое!" - говорится в письме из Казахстана.

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