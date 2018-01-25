На алтайской трассе спасли замерзающую детскую хоккейную команду

Сотрудники ГУ МЧС Алтайского края получили благодарность из Республики Казахстан за спасение детской хоккейной команды этой страны, которая едва не замерзла на трассе по пути с соревнований.

- Детская хоккейная команда "Иртыш" из Казахстана возвращалась из Междуреченска Кемеровской области домой, - рассказали "РГ" в пресс-службе регионального управления МЧС. - Автобус, в котором ехали 18 детей, тренер и два водителя, сломался ночью 22 января в районе поселка Степное Озеро в Благовещенском районе Алтайского края. Температура воздуха тогда опустилась до -40 градусов, и пассажирам заглохшего автобуса грозила реальная опасность.

В течение нескольких минут на место происшествия прибыли спасатели на спецтехнике и личных автомобилях и начали эвакуацию. К спасению подключилась также поселковая администрация. Детей и сопровождающих разместили в Степноозерском доме культуры, а позже - в общежитии техникума, организовали горячее питание. Эвакуацией и ремонтом автобуса занимались сотрудники МЧС, ГИБДД и водители.

- К счастью, эта история закончилась благополучно, за ребятами на следующий день приехали родители. Автобус пока еще стоит в боксе, водители занимаются его ремонтом, - отметили в МЧС.

Позже дети и тренер хоккейной команды Ринат Омарбеков обратились с благодарностью в адрес сотрудников МЧС России и властей Благовещенского района за помощь в спасении. "Мы даже не успели замерзнуть, все службы действовали очень оперативно. Нас быстро увезли с трассы, покормили, отогрели. Спасибо вам большое!" - говорится в письме из Казахстана.