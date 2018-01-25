В Туве осужден напавший с ножом на одноклассника школьник

Пять тысяч рублей штрафа заплатят родители тувинского школьника, напавшего с ножом на своего одноклассника на перемене между уроками. Такое наказание назначил суд Бай-Тайгинского района, сообщает республиканская прокуратура.

ЧП в школе поселка Бай-Тайга произошло в январе прошлого года.

- Между учениками возникла ссора, переросшая в драку. Учительница не успела прийти в класс, а школьники уже махали кулаками. Один из подростков достал нож и умышлено дважды ударил им в спину одноклассника, причинив ему телесные повреждения, - рассказали в ведомстве.

Устроившему поножовщину подростку было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"). По ходатайству МВД по Туве, уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям. При этом в Бай-Тайгинском райсуде школьник был признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в пять тысяч рублей.