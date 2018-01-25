Мэру Махачкалы продлили арест на два месяца

Следственные органы предъявили обвинение мэру Махачкалы Мусе Мусаеву. В связи с этим срок его ареста автоматически будет продлен до двух месяцев, сообщает РИА Новости источник в правоохранительных органах Дагестана.

Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

19 января Мусаев был задержан по подозрению в превышении полномочий с тяжкими последствиями.

Как выяснили следователи, в марте 2016 года глава Махачкалы подписал постановление о выделении одной из фирм в собственность земельного участка за один миллион 100 тысяч рублей. При этом его рыночная составляла более 80 миллионов.

21 января господин Мусаев был арестован на 10 дней. Сам градоначальник своей вины не признает.