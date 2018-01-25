На Эльбрусе пропали два туриста из Беларуси

Два жителя Беларуси пропали во время восхождения на Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Сообщение об этом сегодня поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР.

В последний раз туристы выходили на связь 17 января, но спасатели узнали об их исчезновении только тогда, когда тревогу забили родственники. Как выяснилось, эта группа не была зарегистрирована в спасательном ведомстве.

- В десять утра на поисково-спасательные работы на восточной стороне самой высокой вершины Европы выдвинулась группа спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в количестве восьми человек личного состава и одной единицы техники, - отметили в пресс-службе МЧС республики.

Поиски людей в данный момент продолжаются.