В Ленобласти завели дело о загрязнении на 309 миллионов рублей

Следователи Ленинградской области возбудили уголовное дело по статье "Транспортировка и хранение отходов с нарушением установленных правил, повлекших загрязнение окружающей среды". Ущерб исчисляется сотнями миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального Следственного управления, незаконный полигон для захоронения отходов был обнаружен в Ломоносовском районе Ленобласти. Его площадь составила 119710 квадратных метров. Земельный участок принадлежит местной фирме.

Эксперты подсчитали, что при захоронении отходов и перекрытии почвы коммерсанты нанесли ущерб в размере 309 миллионов рублей - из них 232 миллиона из-за загрязнения окружающей среды, а 77 миллионов - из-за перекрытия почвенного профиля разнообразными конструкциями.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося и выясняют, кто причастен к организации нелегальной свалки.