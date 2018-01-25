Какое будущее ждет малые города

Чеховское "В Москву! В Москву!" сделало резиновой не только столицу. Агломерации - союз мегаполисов и пригородов-спутников - привели провинцию к развилке: спасать пустеющие моно- и малые города или переселять их жителей в агломерации? Неожиданный вызов "спасателям" бросает глубинка. Она учит мегаполисы оптимальному распределению человеческого капитала по стране.

Василий Дубейковский, житель Урюпинска, рассылает мэрам 945 малых городов России свою книгу-пособие "Делай как Урюпинск". "Вишенки на торте" книги - как удалось городу- символу неспособности к переменам занять первое место в стране по числу ТОСов (территориально-общественное самоуправление) на душу населения, построить горнолыжный склон в степи, цветомузыкальный фонтан и открыть филиал Московского университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского?

За ответами на эти вопросы и за трансфером технологий развития малых территорий в городок в Поволжье съезжаются мэры районных городов Липецкой области, Удмуртии, а главное, мэры из соседней Калуги - лидера муниципальных практик в стране.

- Так провинция дерзит агломерациям, которые жестко давят - зачем России малые города? - считает директор Центра социального проектирования "Платформа" Алексей Фирсов. - А Урюпинск отвечает: "Это все равно что спрашивать, зачем России Россия?" И терпеливо зовет "бросить все и уехать в Урюпинск". И он прав потому, что глубинка - каркас страны. Глубинка формирует российскую идентичность. Культура самоуправления и местная культура являются активом малого поселения, статьями экономики. Ключевой вопрос - как сделать самоуправление и культурную экономику провинции производительными.

Инициатива "Живые города", куда входит экспертная группа "Платформа", видит образ будущего провинции в способах выкарабкивания из депрессии Урюпинска и городов успеха - Суздаля, Ельца или Ханты-Мансийска. Эксперты приходят к убеждению: образ успеха малого поселения множественен, а у стратегии будущего штучное будущее. Но есть пять общих зон конкурентоспособности - малый город как место получения образования, место регистрации бизнеса, место экологического развития, туризма и культурной индустрии.

Построить горнолыжный склон в степи, цветомузыкальный фонтан и открыть филиал Московского университета - так малые города "дерзят" большим

- Эти зоны конкурентности около 2012 года перестали быть теорией и стали инструментом продвижения, - убежден сопредседатель комитета РАСО Владислав Шулаев. - 179 малых городов сделали ставку на образование. И выигрывают: из Москвы и Петербурга люди едут учиться в пригороды и ближние регионы, а МГУ и СПбГУ вслед за Владивостоком задумались о сооружении университетских кампусов в малых городах. Или 11 из 500 участников бизнес-рейтинга РБК-500 зарегистрированы в малых поселениях, не входящих в агломерации, - Верхняя Пышма (Урал), Лебедянь (Липецкая область), Шелехов (Иркутская область).

Впрочем, эксперт НИУ ВШЭ Никита Покровский признает, что зоны конкурентоспособности глубинки определяют география и чутье ТОСов. Например, Горно-Алтайск и Магас (Ингушетия) сделали ставку на экологическое развитие (экопоселения, производство воды, сыроварни и т.д.), а Таруса, Анапа, Новоржев (Псковская область) - на культурно-историческое наследие. Гусь-Хрустальный и Елец пытаются строить местную экономику на развитии монастырей, сыроварен и пекарен при них, превращении дворянских усадеб в музеи и парки, объединяя места культурно-исторического наследия в индустрию культуры.

- Эти города доказали, что их проблема не в отсутствии формальной стратегии, а в необобщенном опыте моделей по развитию территорий, - считает директор центра градостроительных компетенций РАНХиГС Ирина Ирбитская. - Для этого нужен институт кооперации. Им может стать вживление в ткань малых городов системы управления, доступной мегаполисам. У нее три части - цифровое управление, менеджмент в фазах экономического роста и спада, инструменты трансформации уклада жизни. В такую новую локальность глубинки я верю.

Так нарицательный Урюпинск доказывает извечность эффекта Матфея - "всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет". Вопрос теперь в том, как связать разрозненный опыт. Для чего инициативу Урюпинска "снизу" должно замкнуть с инициативой Москвы "сверху".

комментарий

Елена Кудинова, заместитель главы администрации г. Урюпинска:

Да, к нам приезжали ученые РАНХиГС. Работа была взаимно полезной. Уехали, а обратной связи нет. На таком же языке реальной жизни - параллельном - мы говорим и с федеральной властью. Реальность такова, что бюджетное финансирование глубинки идет по остаточному принципу. Отсюда "остаточная" возможность встраиваться в зоны конкурентоспособности..