"Массандра" отсудила отчужденные при Украине виноградники

Ялтинский городской суд вынес решение о возвращении винодельческому предприятию Управления делами президента РФ "Массандра" 1,6 гектара виноградников, которые были незаконно изъяты в украинский период.

Юристы предприятия в судах боролись за собственные виноградники - 16 земельных участков в поселке Отрадное в районе шоссе Дражинского - более двух лет. В ноябре 2017 года Верховный суд РФ по жалобе предприятия отменил решение Ялтинского городского суда РК от 23 октября 2015 года, которым было отказано в возвращении виноградников, изъятых Массандровским поссоветом в 2013 году. Тогда земля принадлежала госпредприятию "Ливадия", входившему в государственный концерн "НПАО "Массандра". Но имевшие свои корыстные интересы депутаты изъяли ее и передали физическим лицам. На месте виноградных плантаций на южном берегу Крыма должны были вырасти коттеджи с шикарным видом на побережье. Но, к счастью, этого не произошло.

- Процесс возвращения виноградников предприятия был очень сложный - мы прошли все судебные инстанции, вплоть до Верховного суда РФ, - рассказала гендиректор "Массандры" Янина Павленко. - Для нас очень важна поддержка высшей судебной инстанции, которая подтвердила, что земли предприятия не могли изыматься после 2008 года, когда начал действовать мораторий на отсуждение земельных участков "Массандры".

Верховный суд РФ направил дело на новое рассмотрение с новым составом судей в Ялтинский горсуд. И в январе судья Юлия Кононова удовлетворила исковые требования прокуратуры Ялты о признании решений украинского периода недействительными.

- Отстаивание земельных интересов для предприятия, производящего винодельческую продукцию исключительно из собственного винограда, - одна из приоритетных задач, - отметила Янина Павленко. - Мы продолжаем борьбу за землю, которую незаконно изъяли в украинский период у концерна и госпредприятий, входивших в него. Всего зафиксировано более 4000 наложений прав третьих лиц на наши виноградники. Каждый такой случай требует индивидуального подхода, но налицо есть вопиющие нарушения, когда живые плодоносящие виноградники по-живому нарезаются и передаются под индивидуальное жилищное строительство.

Сейчас в судах находится еще более 30 исков об истребовании земель "Массандры" из незаконного владения. Их подало министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым при поддержке прокуратуры.

Напомним, в 2016 году по иску надзорного ведомства Верховный суд РК принял решение о возвращении "Массандре" земельного участка площадью 1,8 гектара, который в 2013 году Массандровский поссовет также изъял у предприятия под индивидуальное жилищное строительство.