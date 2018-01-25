Сразу два крупных военных учения проходят сейчас в Крыму. На полигоне Ангарский под Симферополем танкисты 126-й отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота уничтожают бронетехнику и артиллерийские системы условного противника. А на побережье мыса Опук солдаты и офицеры 810-й отдельной бригады морской пехоты ЧФ воюют с "вражескими" диверсионными разведывательными группами.

В пресс-службе Черноморского флота сообщили, что экипажи танков Т-72Б3 уже отработали один из наиболее сложных этапов учения - успешно выполнили стрельбу в движении. С учетом того, что танкистам пришлось действовать на пересеченной местности, когда боевая машина то задирает пушку в небо, то клонится башней к земле, точно поразить мишени в условно-встречном бою оказалось на самом деле непросто. Выполнение задачи затруднял и сложный тактический фон. По легенде, экипажам Т-72Б3 пришлось по ходу подавлять вражеские противотанковые расчеты, которые вели огонь по наступающим подразделениям с хорошо оборудованных и замаскированных позиций. Тем не менее своей цели на этом этапе учений танкисты достигли - условный противник был разбит.

В 126-й отдельной бригаде береговой обороны служат главным образом контрактники. Такая штатная комплектация была утверждена после инспекции бригады министром обороны Сергеем Шойгу весной 2016-го. К тому моменту соединение на 80 процентов оснастили современным вооружением и техникой. Было бы логичным, чтобы эксплуатацией и обслуживанием нового арсенала занимались исключительно контрактники. Именно такую задачу и поставил министр обороны. Более того, Шойгу потребовал, чтобы ими укомплектовали все расположенные в Крыму части постоянной готовности.

В итоге сегодня немало профи и в местной дивизии морской пехоты. На учениях в районе мыса Опук задействованы около 700 солдат и офицеров и более ста единиц техники. На начальном этапе морпехи выполнили нормативы по маршевой, тактической, инженерной и огневой подготовке. Впереди их ждет поиск и уничтожение "вражеских" разведчиков и диверсантов.

В учениях у мыса Опук задействованы около 700 морских пехотинцев и более ста единиц различной техники

Такая миссия для военных в Крыму не выглядит условной. С полуострова, случается, приходят вести о предотвращении реальных диверсий и терактов, подготовленных украинскими спецслужбами. Поэтому обеспечением безопасности Крыма и Севастополя в том числе активно занимаются Вооруженные силы.