В Сочи уволили бросивших на улице пациента санитарок

В Сочи уволили двух медсестер, которые стали героинями шокирующего видео с оставлением на улице пациента. Ролик вызвал бурю негодования пользователей соцсетей, а также спровоцировал проверку городского управления здравоохранения.

Запечатлен был момент, когда две санитарки вывозят из больницы мужчину, которому явно требуется помощь, высаживают из кресла-каталки больного неподалеку от учреждения и уходят. Очевидцы сообщили об этом в полицию, а ролик разместили в интернете.

По версии же медсестер, которую озвучили в управлении здравоохранения курорта, сегодня утром поступивший в состоянии сильного наркотического опьянения пациент категорически потребовал, чтобы его выписали из больницы и вывезли из учреждения. Якобы он утверждал, что на улице его ждет друг. В итоге санитарки "оттранспортировали" мужчину на кресле с территории больницы в указанное им место, и там оставили. Вернуть же его пришлось после звонка из полиции, правоохранители вызвали к месту бригаду скорой помощи.

- Как только к нам попало это видео, мы незамедлительно начали служебную проверку, в ходе которой достоверность происходящего подтвердилась, а лица, участвовавшие в данном инциденте, были установлены, - пояснила начальник управления здравоохранения администрации города Сочи Марина Вартазарян. - Мы крайне осуждаем действия персонала отделения. Конечно, человек может отказаться от медицинской помощи, это его неотъемлемое право, но такое желание должно быть оформлено в письменном виде. Именно поэтому к персоналу, участвовавшему в инциденте, будут приняты самые строгие меры - сейчас готовятся документы на их увольнение.

Кстати, по данным Вартазарян, в настоящий момент служебная проверка продолжается в отношении заведующей отделением оскандалившейся больницы.