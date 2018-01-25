Рамон Артур Варгас - один из ведущих теноров своего поколения, в его репертуаре около полусотни партий на крупнейших сценах мира. Тем более впечатляющим оказался его выбор сцены, чтобы дебютировать в "Тоске" в роли Марио Каварадосси: Астраханский театр оперы и балета.

Декорация художника Елены Вершининой эффектно трансформируется из храмового предела, где творит художник-вольтерьянц Каварадосси и ждет встречи со своей возлюбленной Флорией Тоской, в кабинет начальника полиции Скарпиа. Тот тоже одержим страстью к Тоске.

В бездне трагической истории любовного треугольника - в живых не остается никого - режиссер Константин Балакин обнаружил любопытные подтексты и к перенес действие оперы в середину прошлого века. Главная примета эпохи - произвол цензуры, тотальная слежка и вседозволенность власти. В таком контексте драма выглядит еще страшнее и требует не только прекрасного вокала, но и отточенной актерской игры.

Однако ж спектакль не обошелся и без потерь. Сопрано из США Джоанна Паризи забыла получить визу в Россию, а итальянский баритон Серджио Болонья не смог приехать по семейным обстоятельствам. Их в экстренном порядке заменили американка датского происхождения Лиза Карен Хубен и итальянец Энрико Моруччи, которому если что и удалось, то передать деспотичный образ Скарпиа-гестаповца. Тоска Лизы Хубен, быть может, от волнения страсть подменила истеричностью, и сорвала все возможные кульминационные ноты.

Впрочем, стоявший за дирижерским пультом руководитель оркестра Валерий Воронин изо всех сил стремился создать певцам максимально комфортные условия. Остается лишь сожалеть, что театр не отважился дать шанс в этот вечер выйти на сцену своей первой певице Елене Разгуляевой, которая также является и приглашенной солисткой Большого театра. Но "своим" певцам были доверены лишь второстепенные партии. Среди них самым колоритным оказался Ризничий Вадима Шишкина.

Рамон Варгас очень старался быть частью спектакля. Но был звездой из иной галактики

Рамон Варгас очень старался быть частью спектакля. Но был звездой из иной галактики. Арию их первого акта (Recondita armonia) он исполнил очень трепетно, нежно и красиво, а знаменитый хит E lucevan le stele у него прозвучал столь пронзительно, что присутствующим в зале стало понятно: настоящая опера состоит не только из безупречно взятых нот, но и настоящего, большого чувства, полного, как и его красивейший тенор, прекрасных нюансов.

В продолжение своего русского тура Рамон Варгас дал концерт в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии, а в Москву приедет 2 марта на гала-вечер в Государственном Кремлевском дворце в честь Франко Дзеффирелли.

прямая речь

Рамон Варгас, оперный певец:

- Поездка в Астрахань оказалась экстремальным, но очень интересным для меня опытом. Но я хотел своего первого Каварадосси спеть где-нибудь вдали от своих привычных гастрольных маршрутов. И мой агент нашел Астрахань. Надеюсь, что через какое-то время эта партия станет абсолютно "моей" и по голосу, и по характеру. Мне очень понравился театр Астрахани, его оркестр и маэстро Воронин. Жаль только, что мне сказали, что в России сейчас -20 градусов из-за чего я приехал с огромным чемоданом.

Расписание выступлений у меня очень плотное, и найти паузу для чего-то нового, эксклюзивного, экзотического бывает крайне трудно. Несколько раз меня приглашал Валерий Гергиев в Мариинский театр, но наши возможности, увы, до сих пор так и не совпали. Давным-давно у меня даже были забронированы билеты в Москву - я должен был петь Ленского в "Евгении Онегине" на сцене Большого театра. Но окончательного "да" мы друг другу так и не сказали. Поэтому для меня очень ценно, что теперь и в России знают, что я не только концертный, но, прежде всего, оперный певец.