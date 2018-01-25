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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Бизнес пошел на посадку

Текст: Елена Миляева
Российская газета - Экономика УРФО №7478 (15)
Каждая десятая жалоба в аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей Свердловской области связана с незаконным уголовным преследованием бизнеса со стороны правоохранительных органов. Эта тенденция продолжается не первый год и совпадает с общероссийской: в целом по стране в 2017-м возбуждено более 240 тысяч уголовных дел в отношении предпринимателей - на 20 процентов больше, чем годом ранее. Юристы и омбудсмены единодушны: давление на бизнес со стороны контролирующих органов и силовых структур нарастает.

Как отмечает свердловский бизнес-омбудсмен Елена Артюх, причиной привлечения к уголовной ответственности нередко становится конкурентная борьба: силовиков может натравить один из собственников бизнеса или участник торгов, стремящийся устранить соперника. При этом претензии порой вообще не обоснованны, о чем говорит тот факт, что до судов доходит порядка 15 процентов уголовных дел, возбужденных по экономическим статьям, а реальными приговорами заканчивается и того меньше. Остальные зависают на стадии расследования.

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- Что это означает? Что после возбуждения дела на предприятии проведены обыски, изъяты документы и компьютерная техника со всей информацией, возможно, арестованы счета, личное имущество и имущество компании, - разъясняет Елена Артюх. - Значит, на время проведения расследования, а оно порой длится годами, компания лишается возможности работать. И даже если в итоге никто не осужден, бизнес-единица практически уничтожена.

По словам преподавателя уголовного права УрГЮУ Данила Сергеева, за пять последних лет на государственном уровне приняты меры по смягчению ситуации - появились новые основания для освобождения от уголовной ответственности. Например, в сфере налоговых преступлений виновному (важное примечание: обвиненному впервые) теперь достаточно возместить причиненный ущерб. По иным правонарушениям увеличена сумма ущерба, при нанесении которого возникает ответственность.

- Но оказалось, что этих мер мало: часто грань между предпринимательским риском и преступной деятельностью слишком тонка для принятия верного решения, - отмечает Сергеев. - Например, предприятие не выплатило сотрудникам зарплату. В УК не предусмотрено никаких извиняющих обстоятельств, то есть закон не призывает разбираться, по какой причине это произошло: может, предприятие разорилось или поставщики не заплатили.

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Эксперт призывает обратить внимание на опыт Беларуси, где в правовое поле было недавно введено понятие "экономический или деловой риск как основание для освобождения от уголовной ответственности". Теперь, даже если с формальной точки зрения в действиях бизнесмена просматриваются признаки преступления, можно доказать, что он поступил в рыночной ситуации единственно верным образом, и освободить его от уголовной ответственности.

Пока на уровне федерального бизнес-омбудсмена обсуждаются два пакета поправок. Первый связан с переводом ряда статей из Уголовного кодекса в Административный. Второй - с реформированием процедур расследования дел в экономической сфере. Есть ряд предложений об усилении прокурорского надзора на самых важных этапах движения уголовного дела. Также предлагается передать расследование дел по экономическим статьям органу, имеющему специальную квалификацию.

Кстати, для предпринимателей, оказавшихся под прессом обвинений, на рынке юридических услуг Свердловской области появилась новая услуга - адвокатское расследование. Закон наделяет адвокатов практически такими же полномочиями, что и следователей, это позволяет им проводить независимое расследование для клиентов-бизнесменов.

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