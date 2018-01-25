Челябинцев предупредили о фальшивых двухтысячных купюрах

В Челябинске могут "всплыть" подделки новых денежных купюр номиналом в две тысячи рублей. Горожан просят проявлять бдительность и при обнаружении признаков фальшивки, немедленно обращаться в полицию, сообщили в четверг в ГУ МВД по региону.

- С 12 октября прошлого года Центрбанком РФ введены в обращение новые денежные банкноты достоинством 200 и 2000 рублей. Пока такие банкноты не часто встречаются в обращении, чем могут воспользоваться мошенники, вводя граждан в заблуждение, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - При обнаружении купюр с признаками подделки, ни в коем случае не пытайтесь избавиться от них путем осуществлении платежей, а немедленно обратитесь в ближайший отдел полиции, либо сообщите о фальшивке по телефону "02".

Описание подлинных купюр размещено на официальном сайте Центробанка РФ. Преобладающий цвет купюры номиналом в две тысячи рублей - синий. На лицевой ее стороне помещено изображение вантового моста во Владивостоке, соединяющего остров Русский с материковой частью города, в левой верхней части - герб РФ. На обратной - космодром "Восточный" с годом выпуска купюр - 2017.

В бумагу внедрены защитные волокна двух типов - цветные с чередующимися участками красного и синего цветов и волокна серого цвета. Ныряющая голографическая защитная нить шириной в пять миллиметров выходит на поверхность лицевой стороны банкноты в окнах фигурной формы.

В Челябинске в прошлом году было выявлено около 140 фактов сбыта поддельных денежных купюр, как правило, номиналом в тысячу и пять тысяч рублей. Успех в поиске фальшивомонетчиков во многом зависит от бдительности граждан и своевременности их обращения в полицию, отметили в МВД.