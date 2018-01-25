В Свердловской области дети погибли при пожаре в общежитии

Трагедия произошла ночью 25 января в общежитии на улице Свердлова в городе Полевской: в результате пожара погибли пятилетняя девочка и трехлетний мальчик.

"Сообщение о пожаре поступило в 01:10 по местному времени. На площади 18 квадратных метров сгорело домашнее имущество, пламя повредило стены, пол и потолок в квартире четырехэтажного муниципального жилого дома", - передает пресс-служба главка МЧС Свердловской области.

Во время тушения пожара в комнате нашли тела детей. Региональный Следственный комитет возбудил дело о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ).

Известно, что в сгоревшем помещении жили 32-летняя мама с малышами. Когда начался пожар, все трое спали. Женщине удалось выбраться на улицу через окно, детям, к сожалению, нет.

"Мать доставили в больницу, у нее термические ожоги рук, закрытый перелом правого предплечья со смещением, отравление продуктами горения", - рассказала официальный представитель областной прокуратуры Марина Канатова. По ее данным, ребятишки посещали детсад, семья была благополучная, на учете не состояла.

"Недавно женщина в комнате сделала ремонт, купила новые электроприборы. Они изъяты и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещдоков - их передадут на экспертизу, чтобы установить причины возгорания", - подчеркнули в пресс-службе СК области.