Директора магнитогорского цирка задержали за взятку

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении директора Магнитогорского цирка Олега Хотима. Вчера его задержали в Челябинске после получения взятки в размере 150 тысяч рублей, сообщили в следственном управлении СК региона.

- По данным следствия, подозреваемый получил взятку от предпринимателя за заключение договора транспортных услуг на сумму в один миллион рублей, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Ранее им была получена часть взятки в размере 30 тысяч рублей. Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Действия менеджера квалифицированы по статье о взятке в крупном размере (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ), предусматривающей наказание на срок от семи до 12 лет лишения свободы со штрафом, 60-кратным размеру подношения.

Олег Хотим задержан, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Добавим, что магнитогорский цирк является филиалом Федерального казенного предприятия "Росгосцирк". Именно поэтому дело возбудили по чиновничьей статье о взятке, а не о коммерческом подкупе.