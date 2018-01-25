Университеты сегодня становятся центрами развития регионов. Одни из важных нововведений, которые применяют в своей работе современные вузы, - грантовая помощь и фондирование, направленные на поддержку талантливых молодых специалистов. Так, ведущий вуз Ханты-Мансийского автономного округа - Югорский государственный университет - выделил более восьми миллионов рублей на проекты перспективных научных сотрудников.

Татьяна Карминская: Важно поощрять не только состоявшиеся научные школы, но и молодых ученых, у которых еще нет высокорейтинговых публикаций, но есть идея и алгоритм проведения собственных исследований. Фото: Булат Сабитов/РГ

- Фондирование и выделение грантов позволяют мобилизовать все ресурсы, направив их на достижение конкретной цели. Такие практики дают возможность серьезно расширить состав профессиональных научных сотрудников, - говорит ректор Югорского государственного университета Татьяна Карминская. - Недавно мы провели конкурс на получение грантов среди молодых ученых и научных школ на проработку идей по приоритетным направлениям научных исследований. Это первый опыт для нашего университета. Надеюсь, он позволит нам сориентироваться и понять, насколько эффективными окажутся данные инструменты управления.

По словам ректора, в вузе сформировали специальные фонды. Гранты фондов годичные. Для научных школ они составляют от 0,5 до 1,5 миллиона рублей, а для молодых ученых, в зависимости от количества исследователей в научной школе, - от 200 до 700 тысяч.

- Такие суммы поддержки дают возможность исследователям сосредоточиться на своей научной деятельности и качестве исследований, стать конкурентоспособными специалистами, а также помогут в будущем получить гранты более высоких уровней. Поэтому так важно поощрять не только уже состоявшиеся научные школы, но и тех молодых ученых, у которых еще нет высокорейтинговых публикаций, но есть сформулированная идея и алгоритм проведения собственных исследований. У нас сегодня функционируют достаточно конкурентоспособные научные школы, но мы хотим увеличить их количество и качество, - подчеркивает Татьяна Карминская.

Всего поддержку от Научного фонда Югорского госуниверситета получили восемь молодых ученых, пять научных коллективов под руководством молодых ученых - кандидатов наук и три научные школы университета.

Гранты университетских фондов для научных школ составляют от 0,5 до 1,5 миллиона рублей, а для молодых ученых - от 200 до 700 тысяч

Владимир Бессонов, один из обладателей гранта, занимается методикой построения энергоэффективного нефтедобывающего электротехнического комплекса.

- Главная цель проекта - повышение надежности, срока службы основного нефтедобывающего оборудования. Это важно в связи с интенсификацией добычи нефти, усложнением условий эксплуатации добывающего оборудования, активным освоением арктических территорий и необходимостью снижения себестоимости продукции, - рассказывает Владимир Бессонов. - Внутренняя грантовая поддержка позволяет нам, молодым исследователям, выйти на принципиально новую научную арену, поскольку появляется возможность подготовить научную публикацию и отправить в редакцию международного рецензируемого журнала, увеличивается шанс участия во внешних научных конкурсах и конкурсах грантов. Это подтвердит актуальность и необходимость тех исследований, разработкой которых ты занимаешься и которые просишь поддержать.

Помимо поддержки проектов из Научного фонда, у вуза есть еще Фонд академического развития, который выделил гранты еще на 40 проектов по направлениям "Школа - Вуз", "Студентоориентированная модель построения образовательного процесса" и "Открытый университет". По мнению руководства вуза, это не только поможет молодым ученым реализовать свои идеи, но и послужит развитию самого университета, совершенствованию учебного процесса и привлечению высокомотивированных абитуриентов.