Несколько улиц в центре Екатеринбурга ушли под воду

Несколько центральных улиц Екатеринбурга ушли под воду: только что из-за прорыва труб затопило улицы Белинского, Розы Люксембург и Энгельса.

Очевидцы сообщают, что в районе коммунальной аварии - пробки, машины двигаются буквально вплавь. Движение на проблемных перекрестках контролируют сотрудники ГИБДД. Люди не могут перейти с одной стороны улицы на другую, так как вода местами доходит до щиколоток. Чтобы преодолеть преграду и защитить обувь, находчивые горожане надевают на ноги пакеты.

Заявка о ЧП уже поступила в МУП "Водоканал" - специалисты выехали на место.

Напомним, в Екатеринбурге вот уже несколько дней держатся 20-25-градусные морозы.