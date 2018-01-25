От "бомбил" на дорогах до умных машин, действующих в режиме онлайн, - рынок такси за последние 10-15 лет преодолел огромную дистанцию, но при этом по-прежнему остается архаичным, балансирующим на грани правового поля. В парадоксах его развития разбирался корреспондент "РГ".

Теперь и в булочную ездят

Как вызывали такси в СССР, многие еще помнят: через диспетчера по телефону или напрямую на вокзале со знаменитым: "Шеф, свободен?" В 90-е на улицы выехали парни в кожанках, сверкавшие золотыми зубами. Потом таксовать постепенно начала добрая часть мужчин, остававшихся без работы или получавших мизерную зарплату на бывших госпредприятиях. В результате на сегодня, по данным одного из крупнейших игроков на рынке такси региона, объем услуг такси вырос почти в четыре раза. Только на дорогах Екатеринбурга находятся одновременно от 2,5 до 4,5 тысячи машин, в зависимости от времени суток и дня недели. Операторы фиксируют за сутки от 50 до 150 тысяч вызовов.

Данные перевозчиков о количестве заказов и сумме среднего чека сильно разнятся. В службах такси крайне неохотно идут на контакт и готовы раскрывать лишь ту часть информации, обнародовать которую выгодно им самим. Такая закрытость, по словам преподавателя Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ Константина Юрченко, вполне объяснима: рынок один из самых конкурентных, прибыльных, в нем по-прежнему велика доля теневой составляющей. По некоторым оценкам, 70-80 процентов водителей такси - частники, работающие нелегально или полулегально, несмотря на то что подключены к официальным системам.

Оценить объемы рынка, как считают эксперты аналитического агентства Discovery Research Group, можно по косвенным данным. Считается, что в городах-миллионниках на 10 жителей в среднем приходится одна поездка на такси в сутки. Значит, в полуторамиллионном Екатеринбурге ежедневно авто могут заказывать до 100-150 тысяч человек. При среднем чеке около 150 рублей общий среднесуточный оборот ориентировочно составляет 15-20 миллионов рублей.

В целом рынок сформирован, в обозримом будущем он вряд ли вырастет: спрос и платежеспособность населения этого не предвещают. Возможно разве что перераспределение рынка между действующими игроками, считает Константин Юрченко. Собственно, это и происходит: крупные предприятия поглощают мелкие. Если набрать в поисковике "такси Екатеринбурга", порталы выдадут перечень из ста с лишним фирм-перевозчиков. Одни из них активны, другие доживают свой век. Компаний, которые на слуху, востребованных постоянно и массово, наберется чуть больше десятка. Как правило, владельцев еще меньше - каждому принадлежит несколько фирм.

Бизнес "большого брата"

Революционные изменения произошли на рынке с приходом в Екатеринбург большой тройки агрегаторов. Работают третий год, за это время отняли существенную долю у классических такси (имеющих свой автопарк, трудоустроенных водителей, диспетчеров, систему медосмотра и т.д). Пока еще устойчиво держатся на рынке предприятия с так называемой гибридной формой - совмещающие и собственные диспетчерские, и онлайн-обслуживание через мобильные приложения.

В пресс-службе одного из онлайн-такси на вопрос, какова их доля на рынке, предпочли уклончиво ответить: "Она все больше и больше, точных данных мы не даем". При этом отметили, что сотрудничают более чем с 200 таксопарками города. В классических такси утверждают, что агрегаторы, несмотря на широкую рекламу, занимают на самом деле не более пяти процентов рынка, но и эта цифра вызывает большие сомнения. По данным Discovery Research Group, в целом по стране доля онлайн-такси уже превысила 30 процентов.

Явно не меньше трети рынка занимают агрегаторы и в Екатеринбурге. Все-таки смартфон у каждого горожанина в кармане, многим удобно вызывать такси именно через приложение. Не каждый задумывается о "подводных камнях" такой организации. Агрегаторы с самого начала четко заявили: мы не транспортные предприятия, оказываем только информационные услуги. Следовательно, такие компании несут ответственность исключительно за свою часть работы - предоставление информации, и ни за что больше.

"Открывашки" и агрегаторы

Как действует система изнутри? Евгений еще два месяца назад работал на большом предприятии инженером, после сокращения вынужден был устроиться в одно из онлайн-такси, чтобы платить ипотеку.

- Офисы у этих компаний все же есть, но управление почти на сто процентов виртуальное. Пришел, показал права, страховку. После короткого обучения меня подключили к системе, - рассказывает он. - "Большой брат" автоматически отключит тебя, если истекает срок водительских прав, страховки, если низкие баллы ставят пассажиры: например, водитель плохо знает город, грубит, курит в салоне. Постоянно отправляем фото машины: если на ней повреждения или грязь, приложение тоже отключается. Раз в несколько дней фотографируемся за рулем сами, чтобы было видно, кто управляет. Отчисляю фирме 20 процентов от стоимости заказов, 80 остается мне. За месяц активной работы получаю тысяч 40-50, ни о каких 100-150, как писали в одной рекламе, не идет и речи. Причем я подключен сразу к нескольким системам разных такси - это выгоднее. Сегодня так поступает большинство водителей.

За месяц активной работы водитель получает тысяч 40-50. Причем большинство подключается сразу к нескольким системам - это выгоднее

Агрегаторы работают с водителями не напрямую, а через так называемые таксопарки - по сути это может быть просто индивидуальный предприниматель, среди видов деятельности которого прописано оказание транспортных услуг, хотя по факту в собственности может не оказаться ни одного автомобиля. Именно поэтому их формально так много, на самом деле большинство действует только на бумаге, зачастую это откровенные "однодневки". Как называют их водители, это "открывашки", с помощью которых и подключаешься к агрегатору. Из 20 процентов стоимости заказа водителя, как правило, пять процентов идут "открывашке" и 15 - самому агрегатору. В итоге все не внакладе. Кроме пассажиров.

Что с них взять?

Несколько лет назад законодатели прописали жесткие правила: машина такси должна иметь обозначения, водитель - соответствующую лицензию, чаще, чем все остальные, машина должна проходить техосмотр и т.д. После принятия закона владельцы таксопарков горько жаловались на свою судьбу, но к сегодняшнему дню о былых строгостях как-то подзабыли. Хотя за фирменную раскраску предприятия доплачивают водителям, но цвет и "шашечки" вовсе не являются обязательным условием работы: львиная доля машин выглядит, как обычные частные авто. Почему никто не проверяет и не требует, чтобы они были обозначены как такси?

- Для этого нужно, чтобы водитель имел лицензию, то есть на деле, а не формально был водителем такси, - поясняет автоправозащитник Максим Едрышов. - Ни об одном случае штрафа за ненанесенную разметку мне неизвестно. При этом знаю: если раскрасил автомобиль фирменной символикой какого-то такси, не согласовав с владельцами, за это точно придется заплатить пять тысяч рублей и снять всю символику.

Секрет Полишинеля: никто не проверяет ни техническое состояние подавляющего большинства машин перед выездом, ни состояние водителей. Часто, чтобы заработать, они гоняют, нарушая все мыслимые правила. Выходят на смену не выспавшись, порой после основной работы. Моя знакомая недавно возвращалась в четыре часа утра из аэропорта и едва успела разбудить водителя, который уже начал съезжать в кювет. Таксист, перевозивший коллегу, через минуту после посадки чудом не угодил в ДТП, ну а через 10 минут все-таки врезался в чужую машину.

Таких историй каждый может рассказать немало. Основная причина в том, что рынок такси лишь формально находится в рамках правового поля. Сложилась хитроумная система, позволяющая с легкостью нарушать правила игры, прописанные в законе.

- Да, с одной стороны, для муниципальной экономики благо, что рынок такси получил такое бурное развитие, благодаря этому совершенствуется структура городского транспорта, растут налоги и т.д., - отмечает Константин Юрченко. - Многие семьи это выручило в финансово нестабильное время. Плюсы неоспоримы, но система явно нуждается в регулировании, выстраивании четких рамок взаимодействия всех ее участников.

компетентно

Рафаэл Арутюнян, адвокат:

- Считается, что, если вызвал такси онлайн или поймал частника на дороге и при этом попал в ДТП, взыскать ущерб невозможно. На самом деле это не так. В данном случае причиненный ущерб взыскивается с водителя, который управлял автомобилем. У любого водителя есть полис ОСАГО и компенсация должна быть выплачена в рамках этой страховой системы. Другое дело, если такси принадлежит большой транспортной компании и водитель официально в ней трудоустроен - тогда получить положенное гораздо проще. У таких перевозчиков и финансовые возможности больше, они выплачивают страховку до двух миллионов рублей в случае самых серьезных аварий. А с водителя, который приобрел старенький автомобиль исключительно, чтобы таксовать, взять, как правило, нечего, ущерб можно взыскивать годами. К слову, недавно один из агрегаторов заявил, что готов выплачивать страховку до двух миллионов рублей, если ДТП произошло в ходе поездки и водитель подключен к системе.