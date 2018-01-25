В Екатеринбурге в подъезде многоэтажки взорвались баллоны с газом

В ночь на 25 января в Екатеринбурге, в подъезде девятиэтажки на улице Пионеров взорвались два бытовых пятилитровых газовых баллона, которые стояли в секции на восьмом этаже. Сгорели домашние вещи на площади 10 квадратных метров.

По словам пресс-секретаря Следственного комитета Свердловской области Александра Шульги, инцидент случился после того, как житель дома ночью вышел покурить в подъезд. "Этот человек и стал единственным, кто пострадал в результате мощного хлопка. Врачи оказали ему помощь, но от госпитализации он оказался", - рассказал представитель ведомства.

Взрыв повредил перегородки трех квартир, оборвал трос лифта - к счастью в это время там никого не было.

"С места взрыва были спасены 37 человек, из них шесть детей. Люди разместили в помещении управляющей компании в соседнем здании. Позднее жильцам подъезда разрешили вернуться в свои квартиры: специалисты проверили подъезд - опасности для людей нет", - сообщила пресс-секретарь регионального главка МЧС Наталья Зырянова.

Жителей трех поврежденных в результате взрыва квартир временно отселили, эти помещения обесточены. Доступ в пострадавшую секцию ограничен. Коммунальщики утеплили подъезд, в ближайшее время будут проведены ремонтные работы.

Взрыв, полагают специалисты, мог быть самопроизвольным - из-за перепада температур в баллонах. "Предположительно, они принадлежат жильцам одной из пострадавших квартир, которые на момент происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения", - рассказала официальный представитель областной прокуратуры Марина Канатова.

По факту ЧП началась проверка.