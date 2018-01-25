Рейтинг президента Южной Кореи рухнул из-за "хоккейного скандала"

Рейтинг южнокорейского президента Мун Чжэ Ина опустился до самого низкого уровня с момента его избрания на этот пост в мае прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного агентством Realmeter.

Согласно исследованию, деятельность главы государства одобряют лишь 59,8 процента взрослых жителей страны - на 6,2 процента меньше, чем неделю назад. Отрицательное отношение к работе политика высказали 35,6 процента участников опроса. Данный показатель вырос на 6,3 процента.

Главной причиной снижения рейтинга Мун Чжэ Ина называется договоренность с Северной Кореей о создании общей женской олимпийской команды по хоккею. Решение принималось без учета мнения самих спортсменок и тренера. По мнению экспертов, объединение команд отрицательно повлияет на результат выступлений на зимних Играх в Пхёнчхане.

В опросе, проведенном в период с 22 по 24 января, участвовали 1,5 тысячи жителей Южной Кореи. Статистическая погрешность составляет 2,5 процента.