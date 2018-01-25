Российские женские команды пока успешно выступают во втором по значимости на континенте Кубке Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ).

Представляющая Свердловскую область "Уралочка-НТМК", руководимая легендарным наставником Николаем Карполем, и красноярский "Енисей" выиграли первые матчи 1/8 финала.

Сибирячки дома разгромили словенский "Нова Браник" (Марибор) - 3:0 (25:16, 25:20, 25:22). Уралочки также на своей площадке в Екатеринбурге уверенно взяли верх над чешской командой "Кралово Поле" (Брно) - 3:0 ( 25:17, 25:22, 25:18). Ответные встречи состоятся 7 февраля.

А вот в Лиге чемпионов у одного из наших участников столичного "Динамо" дела идут не лучшим образом. "Бело-голубые" завершили первый круг группы "D" поражением от действующего обладателя трофея турецкого "Вакифбанка" - 0:3 (20:25, 22:25, 18:25). Шансы динамовок на выход в "Раунд шести" теперь представляются весьма призрачными.