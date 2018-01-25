Российский дирижер возглавил оркестр южнокорейского Ульсана

Известный российский дирижер, Народный артист Российской Федерации Николай Алексеев возглавил оркестр филармонии крупного южнокорейского города Ульсан. Решение было объявлено мэром Ульсана Ким Ги Хёном.

Как сообщили местные СМИ, Николай Алексеев стал первым за всю историю существования оркестра Ульсанской филармонии иностранцем, который возглавил коллектив.

Место дирижера оркестра оставалось вакантным более года. Отбор нового руководителя производился 20 независимыми экспертами, комиссией из 46 человек, а также членами самого оркестра.

Николай Алексеев окончил ленинградское хоровое училище имени М.И.Глинки, затем Ленинградскую консерваторию как хоровой дирижер и оперно-симфонический дирижер.

В 2007 г. удостоен звания Народного артиста Российской Федерации.

За свою музыкальную карьеру возглавлял Симфонический оркестр Ульяновской филармонии (1985-2001 гг. ), был главным дирижером Эстонского национального симфонического оркестра (2001-2010 гг.). Кроме того, с 2000 г. был одним из дирижеров Заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии, в 2002-2003 гг. также был главным приглашенным дирижером Большого театра.