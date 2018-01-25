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Рубрика: В мире

Деньги дойдут до глубинки

Развивать регионы Киргизии будут с помощью средств российского фонда
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия №7479 (16)
В республике, по мнению руководства, долгте годы сохранялся дисбаланс в развитии регионов. Фото: Влад Ушаков В республике, по мнению руководства, долгте годы сохранялся дисбаланс в развитии регионов. Фото: Влад Ушаков
В республике, по мнению руководства, долгте годы сохранялся дисбаланс в развитии регионов. Фото: Влад Ушаков
Руководство республики надеется решить проблемы регионов с помощью Российско-Киргизского фонда развития (РКФР). Последний, по мнению президента Сооронбая Жээнбекова, располагает инструментами, которые позволят снизить уровень бедности в селах и удержать население на местах. Об этом стало известно по итогам встречи главы республики с председателем правления РКФР Эркином Асрандиевым и Маликом Абакировым - главой "Гарантийного фонда", созданного правительством ранее.
Фото: Темир Сыдыкбеков
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Усадить руководителей фондов за один стол президент решил в связи с тем, что ранее объявил 2018-й годом развития регионов. Сооронбай Жээнбеков рассчитывает, что государственные и муниципальные структуры займутся реальным решением проблем, препятствующих повышению уровня и качества жизни в селах. В связи с этим он готов делегировать местным органам власти дополнительные полномочия в надежде, что те, в свою очередь, займутся созданием новых рабочих мест и поддержкой перспективных экономических или инфраструктурных проектов. Вопрос лишь в том, где изыскать на это ресурсы.

Развивать регионы, как предполагается, в Киргизии будут как за счет внутренних резервов, так и с помощью заимствованных средств. В том числе - Российско-Киргизского фонда развития, который был создан для поддержки экономики республики. РФ направила в него порядка полумиллиарда долларов.

По словам Сооронбая Жээнбекова, совместная работа двух фондов поможет развивать предпринимательство, сократит безработицу и, в конечном счете, уменьшит внутреннюю и внешнюю миграцию. Пока же, как полагает президент Киргизии, жители сел обделены вниманием банков, даже если предлагают реализовывать перспективные проекты. Чтобы подобного не происходило, к работе необходимо подключить "Гарантийный фонд", который призван помочь людям в регионах получать кредиты.

Фото: Пресс-служба президента КР
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- Был допущен заметный дисбаланс в охвате регионов, - сетует Сооронбай Жээнбеков. - Это политика ограниченного регионального кредитования. Низкая стоимость или отсутствие залогового имущества сделало сельское предпринимательство непривлекательным для банков.

Президент рекомендовал "Гарантийному фонду" совместно с другими финансовыми учреждениями работать над тем, чтобы в регионах предприниматели получали достаточно финансовых ресурсов на реализацию своих жизнеспособных проектов, включая создание экспортоориентированных производств.

Прямая речь

Сооронбай Жээнбеков, президент Киргизии:

- Я много ездил по регионам, был руководителем области. Знаю не понаслышке возможности и потребности регионов. Кто бы из руководителей ни поехал в регионы, на встречах с местными жителями называются одни и те же проблемы - недостаток чистой воды, неразвитая ирригационная система, нехватка социальных объектов - школ, больниц, детских садов, плохие дороги, некачественные услуги.

Досье "РГ"

За 14 месяцев деятельности "Гарантийный фонд" предоставил 237 гарантий на общую сумму 248 миллионов сомов.

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