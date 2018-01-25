Стало известно расписание матчей сборной России в турнире, призванном заменить товарищеские встречи, - Лиге наций. Напомним, в соперники нашим футболистам по второй группе дивизиона "B" попали турки и шведы.

Начнет команда Станислава Черчесова групповой этап выездным матчем с Турцией 7 сентября этого года. Что интересно, карьеру главного тренера российской сборной Черчесов начал как раз с гостевой встречи с "янычарами" (0:0) в конце августа 2016 года.

В октябре наша команда проведет два домашних матча - со Швецией (11 октября) и Турцией (14 октября). Завершим выступление на групповой стадии Лиги наций 20 ноября выездом в Стокгольм, где нас будут ждать шведы.

- Турция и Швеция - крепкие команды. Кого-то из них выделять, ставить выше или ниже - глупо. И с теми и с другими будет интересно сыграть, - считает один из лидеров сборной России, капитан столичного "Спартака" Денис Глушаков. - Надеюсь, болельщикам понравится Лига наций. Сборная всегда ищет подходящих соперников по товарищеским играм перед чемпионатом мира или Европы. А здесь нам уже выпали достойные оппоненты. И это здорово.

Важный штрих: сборная собирается проводить домашние матчи в регионах. Правда, какие именно города рассматриваются в данном контексте, пока не сообщается.

Напомним регламент Лиги наций: четыре победителя каждой из групп нашего дивизиона выйдут в сильнейшую лигу нового турнира - лигу "А". В свою очередь слабейшие команды опустятся в лигу "С".