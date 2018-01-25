СМИ: США прекратят финансирование МКС к 2025 году

Вашингтон намерен отказаться от финансирования Международной космической станции (МКС) к 2025 году из-за высокой стоимости проекта и сомнений в его перспективах. Такая инициатива содержится в проекте федерального бюджета, который анализирует американское издание The Verge.

Хотя проект бюджета, который утверждается в Конгрессе, еще будет дорабатываться (официально документ обнародуют 12 февраля), источники издания в Белом доме утверждают, что пункт о выходе из проекта МКС в нем останется. Причина возможного отказа от совместного с Россией проекта, как утверждают авторы The Verge, - его дороговизна. По логике администрации Трампа, эти деньги разумнее направить на развитие американской космонавтики.

Напомним, после катастрофы космического корабля "Колумбия" США прекратили собственную программу орбитальных пилотируемых полетов, с 2011 года арендуют у России места на космических кораблях "Союз". В целом ежегодная доля США в финансировании МКС составляет три-четыре миллиарда долларов. Ранее космическое агентство США (НАСА) обязалось финансировать международную космическую станцию до 2024 года включительно.