Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил долги экс-депутата Думы Алексея Митрофанова перед одним из коммерческих банков в размере 384,5 миллиона рублей.

В арбитраж обратился финансовый управляющий имуществом бывшего депутата. Он обжаловал в апелляции определение столичного арбитража, когда суд включил долг перед банком в 384,5 миллиона рублей в реестр требований кредиторов Митрофанова. А кредиторов у Митрофанова, скрывающегося от следствия в Хорватии, немало. Бывший народный избранник проходит ключевой фигурой по уголовному делу о мошенничестве.

С долгами у Митрофанова история долгая. Еще в декабре 2016 года Служба судебных приставов заявила, что с Митрофанова взыскивает больше 18 миллионов рублей самых разных долгов. На нем, кстати, "висит" шесть исполнительных документов, из которых половина - автомобильные штрафы. Плюс к ним по решению Измайловского суда столицы он должен 7,1 миллиона рублей. По решению Хамовнического суда - еще 10 миллионов. И в сентябре 2016 года суд решил, что Митрофанов обязан заплатить еще миллион по кредитам.

Напомним, что в июне 2014 года Дума лишила Митрофанова депутатской неприкосновенности из-за обвинения по уголовному делу о покушении на мошенничество.