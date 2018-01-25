В Москве торжественно завершили два перекрестных года СМИ России и КНР

Символ перекрестных годов СМИ России и Китая - бегущие навстречу зрителю медведь и панда. У панды в лапе фотокамера, у медведя - карандаш. Их задача - рассказывать китайцам о России, а россиянам - о КНР.

Два подряд перекрестных года СМИ продолжались с января 2016 по январь 2018. "Взаимодействие Москвы и Пекина в плане сотрудничества СМИ - не просто дань моде, это необходимо для развития российско-китайского сотрудничества на всех уровнях", отметил первый заместитель главы администрации президента РФ Алексей Громов, выступая в огромном зале приемов посольства КНР в РФ.

По его словам, сотрудничество, может быть, развивается и не так быстро, как хотелось бы, но прогресс есть. "Уверен, скоро китайские телеканалы в России и российские в Китае завоюют самую широкую аудиторию", подчеркнул Громов.

Как рассказал посол КНР в РФ Ли Хуэй, произнося свою речь на прекрасном русском языке, за два года в рамках перекрестных годов было проведено около 400 мероприятий. "Желаю, чтобы сотрудничество СМИ двух стран развивалось так же обильно, как текут воды Хуанхэ и Волги", сказал дипломат в завершение своего выступления.

За два прошедших года между российскими и китайскими СМИ было подписано несколько десятков соглашений. В России начинает вещание телеканал на китайском языке, а в КНР - русскоязычный телеканал "Катюша" - о создании последнего стороны договорились во время визита в Пекин премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

"Сотрудничество СМИ наших стран находится на уровне, который я бы назвал беспрецедентным", отметил директор Азиатско-европейского бюро китайского государственного новостного агентства Xinhua Фань Вэйго. Он особо подчеркнул, что только Xinhua подписало несколько соглашений о сотрудничестве с российскими СМИ, в том числе с "Российской газетой".

Но самым главным итогом перекрестных годов СМИ стало то, что жители двух стран больше узнали друг о друге.

"В 1980-90-х годах отношения России и Китая уже набирали обороты, но люди очень мало знали друг о друге, - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. - И вот эти перекрестные годы стали временем прорыва. Мероприятия, который прошли в рамках этих годов, дадут свои плоды. Они заложили основу для будущего развития".

Важность перекрестных годов как базы для будущего сотрудничества отметили и другие эксперты. В частности, китаист, политолог и писатель Юрий Тавровский считает, что благодаря поддержке журналистов со стороны официальных структур в орбиту изучения российско-китайских отношений и особенностей России и Китая двух стран удалось вовлечь множество специалистов и просто энтузиастов, до того не интересовавшихся этой областью

"Главная проблема российско-китайских отношений - недостаток информации на всех уровнях, - отметил эксперт. - И совместная работа СМИ двух стран помогает исправить ситуацию".

"С самого начала сотрудничества Москвы и Пекина было понятно, что мы плохо знаем друг друга. Перекрестные годы дают возможность заинтересовать людей", считает президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

И, по словам эксперта, чем больше люди России и Китая узнают друг о друге - тем ниже вероятность возвращения напряженности в отношениях.





