Вести правильный образ жизни поможет социальная реклама

Врачи, страховые компании и СМИ должны информировать россиян о принципах ведения здорового образа жизни и его важности для здоровья, считает гендиректор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиологии Сергей Бойцов. Об этом он сообщил "Российской газете".

Постоянное и методичное информирование населения о здоровом образе жизни способно принести больше пользы, чем всевозможные запреты. Вести его должны, по мнению эксперта, и участковые врачи, и представители страховых медицинских организаций, и средства массовой информации, особенно федеральные, поскольку региональные и так это делают, продолжает он.

Важную роль сыграла бы социальная реклама. "Законом определено, что ее должно быть не менее пяти процентов эфирного времени или печатных площадей, но закон не выполняется. Особенно федеральными телеканалами", - констатировал Сергей Бойцов.

Он напомнил о четырех "китах" здорового образа жизни. Первый - отказ от курения. Второй - потребление не менее 400 граммов овощей и фруктов в день. Третий - физическая активность, на которую следует тратить не менее получаса в день. Например, ходить в интенсивном темпе. И четвертый - умеренное потребление соли - не более пяти граммов в день. То есть меньше, чем помещается в чайной ложке. И если учесть, что соль и так присутствует во многих покупаемых нами продуктах, в том числе в хлебе, полуфабрикатах или готовой горячей пище, то дополнительно потреблять соли нужно еще меньше.

По словам Бойцова, все четыре правила нужно соблюдать одновременно, иначе образ жизни не будет считаться здоровым. Если их не игнорировать, уже в течение трех лет вдвое снизится вероятность смерти от болезней системы кровообращения или общих болезней. На 50 процентов больше шансов умереть у тех, кто правила не соблюдает.

Здоровый образ жизни снижает вероятность преждевременной смерти на 50 процентов

Несмотря на то, что отказ от алкоголя не является пятым пунктом здоровой жизни, предварительные расчеты показывают, что воздержание дает такие же результаты - снижение вероятности преждевременной смерти на 50 процентов.

Но как сделать, чтобы люди соблюдали все эти правила и следили за своим здоровьем? По мнению Сергея Бойцова, одними строгими запретами или экономическими мерами проблему не решить. В первом случае запретный плод сладок. Во втором - все вернется на круги своя сразу после того, как закончится финансирование. Значит, остается информирование людей, в частности социальная реклама.

Как показало ранее проведенное исследование, под соцрекламу в России уходит в среднем 1,28 процента площадей газет и журналов и времени эфира, а в самых "ответственных" СМИ - три процента. Причем на радио и по телевидению ее если и прокатывают, то не в прайм-тайм, а ночью, когда телезрители и радиослушатели в большинстве своем спят.

Также, по словам Бойцова, положительный эффект даст маркировка продуктов питания, которая будет указывать степень их вредности и полезности. Введение такой маркировки предусмотрено стратегией минздрава по формированию здорового образа жизни.

В Роспотребнадзоре разработали сразу две новые системы маркировки продуктов. Одна из них - "светофор". Красная полоска на упаковке будет означать, что в продукте - переизбыток соли, сахара, "вредного" жира. Желтая, что в нем все это есть, но в умеренном количестве. Зеленая, что продукт безопасен для здоровья.