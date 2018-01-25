Большинство российских граждан считают важным, чтобы в стране была демократия. Доля ее сторонников сейчас составляет 64 процента (на 15 процентов больше, чем в 2016 году). В то же время половина, 50,5 процента опрошенных, думают, что большинству их сограждан не так важно, есть ли в России демократия, 21,8 процента "все равно", 5,4 процента - "неважно", 6 процентов затрудняются с ответом. При этом россияне доверяют инициативам государства, а до 70 процентов респондентов готовы к ограничению свободы СМИ. Таковы результаты исследования, проведенного германским Фондом Фридриха Наумана.

В ходе опроса респондентов также попросили дать определение свободы. Почти четверть опрошенных понимают под этим "свободу выбора, решения, голоса, передвижения, мысли, слова, самовыражения". Около 7,5 процента считают, что свобода - "это ни от кого и ни от чего не зависеть". Еще 4,9 процента полагают, что свобода - это "финансовая независимость, достаток". На вопрос, от кого зависит их жизнь, 67,5 процента респондентов ответили, что она "в большей степени зависит от них лично", 20,2 процента - от государства, 7 процентов - "от других людей", остальные затруднились с ответом.

Два года назад фонд "Общественное мнение" (ФОМ) аналогичным образом спрашивал представителей населения, когда, с их точки зрения, демократии в стране было больше. О том, что третий президентский срок Владимира Путина самый демократичный период в истории России, тогда заявили 27 процентов граждан. Еще 12 процентов выразили убеждение, что больше всего демократии в стране было во время двух предыдущих сроков Владимира Путина (с 2000 по 2008 годы). Следующим по популярности был ответ: "демократии было больше всего при Леониде Брежневе" (8 процентов).

Большинство российских граждан считают важным, чтобы в стране была демократия

Второе место, закрепившееся за Брежневым в рейтинге наиболее уважаемых массами правителей России, кого-то, возможно, удивляет. Приписываемая этому лидеру приверженность идеалам свободы и демократии тоже вызывает вопросы. Но всерьез выяснять, почему Брежнев, по мнению значительной части общества, отвечает стандартам демократического правителя, пожалуй, и не стоит. Потому что наши граждане не вполне четко представляют себе эти стандарты. Согласно тому же опросу ФОМ демократия важна для 62 процентов россиян, 16 процентов не придают ей важности и 20 процентов затруднились определить самую важную ценность для страны.

Для 43 процентов респондентов демократия - это "гласность, свобода слова и мнений", "свобода выбора" и "соблюдение прав человека", а 12 процентов полагают, что демократия - это "участие народа в управлении страной". Остальные опрошенные не смогли определить значение слова "демократия". На вопрос, достаточно ли демократии в сегодняшней России, треть респондентов ответили, что ее "столько, сколько нужно", 22 процента - что ее "мало", в стране "отсутствуют гласность и свобода слова", более 10 процентов - что демократии "слишком много", "все дозволено, и каждый делает что хочет". Еще 33 процента затруднились сказать, достаточно ли в России демократии.

На самом же деле демократия здесь ни при чем. Прикидывая, в какие времена ее было больше, граждане подсознательно давали ответ на другой вопрос: кто из поименованных российских руководителей вам наиболее симпатичен? И первенство Путина с его высоким кредитом доверия в этом случае совершенно объяснимо. С Брежневым же иначе. Тут ностальгия. Тоска по временам, когда большинству наших соотечественников жилось, как им кажется, лучше, чем теперь. Вообще демократия для российского обывателя - это что-то хорошее, хоть и не очень понятное. Скорее всего синоним мало-мальски сносной жизни. Воспоминания о такой жизни, прерванной сначала перестройкой, потом - еще жестче - "лихими девяностыми", согревают сознание многих людей и выводят в топ-тройку тех политических лидеров, кто обеспечивал былое всеобщее благоденствие. Но дело в том, что это ложные воспоминания. Воспоминания о том, чего не было. Например, колбасы по 2 руб. 20 коп., на чей-то ностальгический взгляд, было навалом, значит и демократии было в ту пору ешь не хочу. Что колбасы в те времена было не больше, чем демократии, это как-то забылось. Особенность ложных воспоминаний состоит в том, что идеализированные представления о вчерашнем житье-бытье, когда "очереди были короче", "мороженое вкуснее", "девушки целомудреннее", переносятся на весь политической строй. В данном случае на советский.

Уяснить, что же именно российское население понимает под демократией, пока в полной мере не удается

По данным ВЦИОМ, более 70 процентов россиян готовы поступиться демократией и личными свободами ради сохранения порядка в стране. Для России, считает большинство ее граждан, важно достижение порядка, пусть и в ущерб некоторым демократическим принципам. Чаще других такое мнение высказывают сторонники КПРФ (78 процентов) и пожилые люди (77). Более 45 процентов опрошенных понимают под порядком политическую и экономическую стабильность страны, 29 процентов считают, что порядок - это соблюдение законов, 20 процентов трактуют порядок как возможность для каждого реализовать свои права. Лишь каждый пятый участник опроса считает необходимым неукоснительно соблюдать демократические принципы, "пусть это и может дать определенную свободу разрушительным элементам".

По мнению российского большинства, демократия нужна, но "совершенно особая, соответствующая национальным традициям и специфике" страны. По данным "Левада-центра", нужной демократию считают 62 процента опрошенных, а 55 процентов признают ее только в национальном обличье.

Словом, уяснить, что же именно российское население понимает под демократией и насколько она ему необходима, пока в полной мере не удается.