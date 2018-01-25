Законопроект об органическом сельском хозяйстве внесен в Госдуму

На рассмотрение депутатов нижней палаты парламента направлен правительственный законопроект "О производстве органической продукции". Документ опубликован сегодня на официальном сайте Кабмина.

Принятие законопроекта создаст правовые условия для развития органического сельского хозяйства в России, отмечается в пояснительной записке к документу. В нем вводятся такие понятия, как "органическая продукция", "производство органической продукции" и "производители органической продукции". При этом подтверждение соответствия производства такой продукции документам и стандартам будет добровольным. Кроме того, предусматривается создание единого госреестра производителей органической продукции.

Напомним, что, по данным экспертов, сегодня органическое сельское хозяйство развивается в 179 странах. В производстве такой продукции занято около двух миллионов человек.