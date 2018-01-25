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25.01.2018 21:40

Движение кино вверх

Сегодня мы узнаем имена новых лауреатов "Золотого орла"
Текст: Татьяна Хорошилова
Российская газета - Федеральный выпуск №7480 (17)
Отгремевший в Лос-Анджелесе "Золотой глобус" дал старт сезону кинопремий: скоро "Оскар", BAFTA, французский "Сезар", а в России сегодня вручит награды "Золотой орел".

Учрежденный Национальной академией кинематографических искусств и наук в 2002 году "Золотой орел" проходит в самом сердце отечественного кинематографа - в 1-м павильоне "Мосфильма".

Фото: www.kinopoisk.ru
Самые ожидаемые российские фильмы 2018 года

- Я несколько тысяч раз бывал в этом павильоне, - вспоминал Владимир Наумов, президент Национальной академии кинематографических искусств и наук "Золотой орел". - Здесь снимались лучшие фильмы. Здесь особая аура.

2017-й - год активного вхождения в кино молодого поколения - завершился триумфом отечественного блокбастера "Движение вверх", ставшего абсолютным рекордсменом по сборам - он будет претендентом на престижную награду в следующем году. Сегодня наиболее вероятные претенденты на "Золотых орлов" - "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, вошедшая в "шорт-лист" "Оскара", и "Аритмия" Бориса Хлебникова, получившая призы фестивалей в Сочи, Екатеринбурге, Карловых Варах. Эти картины стали рекордсменами по числу номинаций: семь у "Аритмии" и пять у "Нелюбви". В пятерку "лучших фильмов" входят также кинодрама Валерия Тодоровского "Большой" и два космических блокбастера - "Время первых" Дмитрия Киселева и "Салют-7" Клима Шипенко. В режиссерской номинации впереди Борис Хлебников ("Аритмия"), Валерий Тодоровский ("Большой") и Андрей Звягинцев ("Нелюбовь"). Эти картины фигурируют и в тройке лучших сценариев.

Среди телевизионных мини-сериалов на премии претендуют "Анна Каренина", "София" и "Торгсин", в номинации "больших" сериалов фигурируют "Мурка", "Оптимисты" и "Таинственная страсть".

"Золотой орел" проходит  в самом сердце отечественного кинематографа -  в 1-м павильоне "Мосфильма"

Среди документальных лент в финале оказались два фильма о кино ("Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека" Олеси Фокиной и "Фабрика грез товарища Сталина" Бориса Караджева), а также музыкальная лента "Про рок" Евгения Григорьева. Лидеры номинации короткометражных игровых фильмов - "Вера" Татьяны Федоровской, "Время жить, время умирать" Михаила Полякова и "Скрипка" Константина Фама. В номинации анимационных картин не делали разницы между коротким и полным метром, так что за "Золотого орла" состязаться будут "Сказ о Петре и Февронии" Юрия Рязанова и Юрия Кулакова, "Два трамвая" Светланы Андриановой и "Урфин Джюс и его деревянные солдаты" режиссеров Владимира Торопчина, Федора Дмитриева и Дарины Шмидт.

Лучшие актрисы - исполнительницы главных ролей: в кино - Ирина Горбачева ("Аритмия"), Алиса Фрейндлих ("Большой"), Марина Неелова ("Карп отмороженный"), на телевидении - Елизавета Боярская ("Анна Каренина"), Дарья Мороз ("Преступление") и Екатерина Климова ("Торгсин"). Из актеров в этих номинациях впереди Александр Яценко ("Аритмия"), Евгений Миронов ("Время первых"), Владимир Вдовиченков ("Салют-7"), Сергей Пускепалис ("А у нас во дворе"), Максим Матвеев ("Анна Каренина") и Сергей Гармаш ("Мурка"). Лучшие исполнители ролей второго плана в кино - Валентина Теличкина ("Большой"), Алиса Фрейндлих ("Карп отмороженный"), Анна Михалкова ("Мешок без дна"), Владимир Ильин ("Время первых"), Евгений Миронов ("Карп отмороженный") и Александр Самойленко ("Салют-7").

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