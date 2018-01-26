Автомобиль из кортежа Трампа сбил полицейского в Давосе

Автомобиль из кортежа президента США Дональда Трампа сбил в Давосе швейцарского полицейского, сообщает информационный портал журнала Blick.

Страж порядка попытался остановить автомобиль марки BMW X5 со швейцарскими номерами, входящий, по утверждению журналистов, в колонну Трампа. Однако водитель увеличил скорость движения и задел полицейского правым крылом. Инцидент попал в объектив одной из камер видеонаблюдения.

По предварительным данным, правоохранитель не получил повреждения, так как успел среагировать и отскочить в сторону. Пока официальных комментариев по поводу происшествия ни со швейцарской, ни с американской стороны не поступало.