Более 30 человек погибли в результате пожара в больнице Южной Кореи

В результате пожара в больнице южнокорейского города Мирян погибли не менее 31 человека, еще несколько десятков получили ранения. Число жертв продолжает расти.

Как сообщили местные власти, пожар вспыхнул в 7 часов 35 минут утра по местному времени в больнице Сечжон, которая находится в квартале Кагок города Мирян провинции Южная Кенсан, что на самом юге Кореи.

Как уже сейчас выяснили эксперты, пожар начался на первом этаже комплексе в помещении для оказания срочной медицинской помощи, а затем перекинулся и на второй этаж.

Пожарным понадобилось почти два часа, чтобы подавить основные очаги возгорания.

Однако до сих пор не выяснено, где находится еще более сорока больных, которые также были зарегистрированы в стационаре. Власти опасаются, что число пострадавших будет расти.