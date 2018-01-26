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26.01.2018 04:42
Рубрика: В мире

Более 30 человек погибли в результате пожара в больнице Южной Кореи

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

В результате пожара в больнице южнокорейского города Мирян погибли не менее 31 человека, еще несколько десятков получили ранения. Число жертв продолжает расти.

Как сообщили местные власти, пожар вспыхнул в 7 часов 35 минут утра по местному времени в больнице Сечжон, которая находится в квартале Кагок города Мирян провинции Южная Кенсан, что на самом юге Кореи.

Как уже сейчас выяснили эксперты, пожар начался на первом этаже комплексе в помещении для оказания срочной медицинской помощи, а затем перекинулся и на второй этаж.

Пожар вспыхнул в поезде на востоке Китая

Пожарным понадобилось почти два часа, чтобы подавить основные очаги возгорания.

Однако до сих пор не выяснено, где находится еще более сорока больных, которые также были зарегистрированы в стационаре. Власти опасаются, что число пострадавших будет расти.

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