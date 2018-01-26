Бьорндален нашел способ поехать на Олимпиаду

Знаменитый норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален, который не смог квалифицироваться на зимние Олимпийские игры-2018, все же нашел способ попасть на них. Однако уже в другом статусе.

Как сообщает агентство БелТА, Белорусская федерация биатлона (БФБ) планирует включить норвежца в состав своей олимпийской делегации. Соответствующая заявка уже отправлена.

"Белорусская федерация биатлона подала заявку в Международный олимпийский комитет на включение восьмикратного олимпийского чемпиона Бьорндалена в состав делегации сборной Беларуси по биатлону на Игры в Пхенчхане, - сказал генеральный секретарь БФБ Анатолий Стромский. - Ответа еще не получили, но надеемся, что он будет положительным. Инициатива исходила от руководства БФБ".

Бьорндален является 13-кратным олимпийским чемпионом, и все награды он выиграл под флагом Норвегии, но его возможному появлению в составе белорусской команды удивляться не стоит. Он женат на биатлонистке из Беларуси Дарье Домрачевой, которая будет выступать на Играх, и, очевидно, он будет поддерживать супругу и, возможно, даже тренировать.