Спорт
26.01.2018 17:17
Текст: Данила Жиляев

Бьорндален нашел способ поехать на Олимпиаду

Знаменитый норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален, который не смог квалифицироваться на зимние Олимпийские игры-2018, все же нашел способ попасть на них. Однако уже в другом статусе.

Как сообщает агентство БелТА, Белорусская федерация биатлона (БФБ) планирует включить норвежца в состав своей олимпийской делегации. Соответствующая заявка уже отправлена.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Логинов выиграл "серебро" чемпионата Европы по биатлону

"Белорусская федерация биатлона подала заявку в Международный олимпийский комитет на включение восьмикратного олимпийского чемпиона Бьорндалена в состав делегации сборной Беларуси по биатлону на Игры в Пхенчхане, - сказал генеральный секретарь БФБ Анатолий Стромский. - Ответа еще не получили, но надеемся, что он будет положительным. Инициатива исходила от руководства БФБ".

Бьорндален является 13-кратным олимпийским чемпионом, и все награды он выиграл под флагом Норвегии, но его возможному появлению в составе белорусской команды удивляться не стоит. Он женат на биатлонистке из Беларуси Дарье Домрачевой, которая будет выступать на Играх, и, очевидно, он будет поддерживать супругу и, возможно, даже тренировать.

Специальный проект rg.ru

© 1998-2017 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»