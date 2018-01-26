Чего ждать от Трампа на Давосском форуме

В преддверии пятничного выступления президента США на Всемирном экономическом форуме западные масс-медиа задаются вопросом: какой главный посыл озвучит Трамп, обращаясь к представительной аудитории влиятельных политиков и бизнесменов? Ведь это первое появление президента США на Давосском форуме, начиная с 2000 года, когда на нем выступил Билл Клинтон.

"Какой костюм примерит президент США? Будет ли это бизнесмен, знающий, как разговаривать с компаниями? Или мы увидим рычащего Дональда Трампа, поставившего в ступор в сентябре прошлого года Генеральную Ассамблею ООН?", - справедливо улавливает тональность вопросов, будоражащих экспертное сообщество, AFP.

Дональд Трамп прибыл в Давос в четверг утром, накануне озвучив ряд громких заявлений. Например, что он готов явиться на допрос к спецпрокурору Мюллеру, а также предоставить, правда, в отдаленной перспективе, гражданство так называемым "Мечтателям" - детям без документов родителей-мигрантов, незаконно попавших в Америку.

Не мог не коснуться американский президент и темы Всемирного давосского форума, прекрасно понимая, что именно его выступления в Давосе ждет мировая экономическая элита и три тысячи гостей, собравшихся на швейцарском горнолыжном курорте.

Трамп в своей речи, с большой долей вероятности, будет обыгрывать любимый тезис "Америка - прежде всего", которым пронизана стратегия национальной безопасности США, представленная им в минувшем декабре. По данным The Washignton Post, Трамп еще раз расскажет аудитории о том, как внутренняя и внешняя политика Соединенных Штатов "расцвели" под его началом, рекламируя предполагаемый прорыв американской экономики. Ожидается, что он также будет расхваливать "Америку, как страну, открытую для иностранного бизнеса и инвестиций".

Накануне отлета с авиабазы Эндрюс в пригороде Вашингтона Трамп написал в Twitter, что едет в Давос, "чтобы рассказать миру, насколько велика Америка и насколько она хороша". "Наша экономика сейчас находится на взлете, и все, что я делаю, может только улучшить ее… Наша страна, наконец, снова побеждает", - с присущим ему пафосом заметил Трамп в то время, как его окружение зондировало почву в Давосе, выступив с весьма знаковыми заявлениями. Выделим два из них. Для начала министр финансов США Стивен Мнучин "раскачал" инвесторов, сказав в Давосе, что "слабый доллар" был бы "хорош" для Соединенных Штатов. Эти слова значительно снизили курс доллара на валютном рынке в соотношении к корзине из шести ведущих мировых валют. Упал до уровня 2014 года его курс и в России.

"Очевидно, что слабый доллар хорош для нас, это хорошо, потому что это связано с торговлей и (новыми экономическими) возможностями", - заметил Мнучин, добавив, что, несмотря на это, "в долгосрочной перспективе сила доллара отражает силу экономики США, и он по-прежнему является основной резервной валютой". Посыл Трампа о "великой Америке" он предложил истолковывать следующим образом: "Президент Трамп защищает интересы США так, как другие лидеры защищают применительно к своим странам".

Еще больше раззадорил публику министр торговли США Уилбур Росс, произнеся фразу в духе милитаристских заявлений военных чиновников, отнюдь не свойственных финансисту: "Торговые войны существуют длительное время, разница в том, что сегодня американские войска приближаются к баррикадам".

В свете этих высказываний бизнес-элита ждет выступления Дональда Трампа со смешанными чувствами. С одной стороны, его внутренняя экономическая политика демонстрирует то, что американский лидер не просто выполняет свои предвыборные обещания, но добивается реальных успехов во имя процветания своей страны. В США за год после его избрания неуклонно наблюдается рост ВВП, поднимаются вверх различные финансовые индексы, не сокращаются, как ранее, а создаются новые рабочие места. Налоговая реформа, которая значительно снижает ставку корпоративного налога, стала "бальзамом" для крупных банков и корпораций, заявивших о своем возвращении в "американскую финансовую гавань". Та же Apple сообщила о том, что вернется в США с 38 млрд налогов и второй внушительной штаб-квартирой. Иными словам, Трамп сделал все для того, чтобы Уолл-стрит снова "забурлил", как в лучшие времена.

Вместе с тем, аналитики все чаще говорят о новых торговых войнах с Западом и Востоком, которые ожидают Америку в годы правления Трампа. Буквально накануне его поездки в Давос Белый дом объявил об увеличении налоговых пошлин на некоторые импортные товары из Азии, такие, как китайские солнечные панели или южнокорейские стиральные машины, что делает бессмысленным с экономической точки зрения для продавцов их ввоз в США. Трамп отказался от торгового соглашения по Транстихоокеанскому партнерству и потребовал внести изменения в Североамериканское соглашение о свободной торговле.

Протекционистская риторика Дональда Трампа и раздражающие даже американских партнеров высказывания главы Белого дома по чувствительным геополитическим вопросам контрастируют с благожелательным тоном, принятым в Давосе, где круглые столы о преимуществах свободной торговли, отмечает Агентство Франс-пресс, чередуются с благотворительными инициативами.

Не случайно, что в своем выступлении на "РадиоТВ Швейцария" президент Франции Эмманюэль Макрон посоветовал Трампу, приехав в Давос, "окунуться в эту баню и быть с нами в этом многостороннем неформальном общении".

Но глава Белого дома давно не слушает подобных советов и рекомендаций. И только ему самому до последнего момента известно, заговорит ли в нем в Давосе гениальный бизнесмен или свое слово скажет "противоречивый вспыльчивый" политик. Впрочем, констатирует АВС, Дональд Трамп отличается тем, что "иногда находит друзей в самых неожиданных местах". "Но если Трамп настроен бросить вызов Давосу, то Давос также бросит вызов Трампу", - отмечает обозреватель телеканала. "Трамп не должен рассчитывать на теплый прием в Давосе", - вторит Fox News.

Тем временем сенатор Боб Коркер, который несколько раз "пикировался" с Трампом в течение 2017 года, призвал президента сделать "очень позитивное заявление об американской роли в мире" с тем, чтобы, в конечном счете, "Америка не осталась в одиночестве".

Несмотря на царящий в экспертном сообществе скептицизм, по уверениям аналитиков, Дональд Трамп вполне может найти в Давосе влиятельное глобальное сообщество, которое предпочло бы быть его другом, нежели противником. "Я прекрасно понимаю, что американский президент приедет сюда и столкнется с людьми, которые могут отличаться от него своими взглядами, - сказала Эрна Солберг, премьер-министр Норвегии и сопредседатель форума. - Я не думаю, что в этом мире есть место, чтобы спрятаться от проблем. Глобальные вызовы - это и американские проблемы".

Дело за малым. Усмирить гордыню.