Число пострадавших при пожаре в больнице Южной Кореи возросло до 150

Как и опасались власти, число погибших и раненых в результате пожара в больнице южнокорейского города Мирян продолжает расти. Согласно последним данным, общее число пострадавших составило около 150.

В службе противопожарной охраны заявили, что на текущий момент подтверждена смерть 41 человека, 18 человек получили серьезные и около 90 - легкие ранения.

Напомним, что пожар вспыхнул в 7 часов 35 минут утра по местному времени в больнице Сечжон, которая находится в квартале Кагок города Мирян провинции Южная Кенсан, что на самом юге Кореи. Рядом с больницей, где начался пожар, находится стационар для пожилых людей. Благодаря усилиям пожарных удалось избежать того, чтобы пламя перекинулось и на это здание.

Как уже сейчас выяснили эксперты, пожар начался на первом этаже комплекса в помещении для оказания срочной медицинской помощи, а затем перекинулся и на второй этаж.

Пожарным понадобилось почти два часа, чтобы подавить основные очаги возгорания.

Основная часть погибших обнаружена на 1,2 и пятом этажах здания больницы. В клинике для пожилых людей никто не погиб. В общей сложности в двух зданиях находились около 230 человек: 95 больных в больнице, где начался пожар, 98 - в клинике для пожилых. Также в комплексе работали 35 врачей, медсестер и технических сотрудников.