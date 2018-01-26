Льготников освободят от сбора при покупки билета в электричке

Общероссийское объединение пассажиров обратилось в Минтранс РФ с предложением установить безусловный бесплатный проезд для пассажиров электричек. (Текст предложений есть в распоряжении "РГ"). Правда, не для всех, а только тех, кто имеют право на льготный бесплатный проезд. А таких граждан не менее пяти миллионов.

Льготник сейчас обязан оформлять бесплатный билет на станции отправления, но как показывает практика терминалы для покупки билетов и кассы есть не на всех станциях, в результате возникают ситуации, когда такой пассажир вынужден оформлять свой бесплатный билет уже в вагоне электрички, пояснил "РГ" зампредседателя Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

По факту контроллеры в электропоездах продают "бесплатный билет" и просят оплачивать сбор за оформление билета в электричках, например, Московской области он составляет 100 рублей.

"В итоге льготные категории граждан не имеют возможности отказа от уплаты сбора и покупки билета в электропоездах, так как при отказе от этого к пассажирам будет применена административная ответственность. Да и техническое оснащение контроллеров не позволяет осуществлять продажу бесплатных билетов для льготных категорий граждан в пути следования, что требует дополнительного оснащения", - отметил Зотов.