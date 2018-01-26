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26.01.2018 20:06
Рубрика: Общество

ФАС и Минздрав пока не определились с составом "Боярышника"

Текст: Евгений Гайва

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Министерство здравоохранения разошлись в вопросе о том, стоит ли добавлять рвотный компонент в настойку боярышника.

Фото: Depositphotos.com
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В Минздраве, в частности, считают, что добавление рвотных компонентов в спиртосодержащие лекарства, в том числе в настойку боярышника, не позволит использовать препараты в медицинских целях. "Не давая оценки предложению по добавлению таких средств к парфюмерно-косметической продукции, отметим, что добавление их к лекарственным средствам для внутреннего применения сделает медицинское применение таких лекарств невозможным", - цитирует пресс-службу Минздрава РИА Новости.

Ранее, как сообщили в том же ведомстве, ФАС предложила добавлять в дешевые спиртосодержащие жидкости компоненты, вызывающие рвотный рефлекс. Такая мера, по замыслу специалистов антимонопольной службы, должна остановить употребление алкогольных суррогатов.

В свою очередь предложение ФАС появилось как вариант борьбы против пьянства. Служба отклонила проект стратегии о формировании здорового образа жизни населения, профилактике и контроле неинфекционных заболеваний на период до 2025 года, разработанный Минздравом, не поддержав, в частности, идею увеличения акцизов на алкоголь.

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В Минздраве считают, что для снижения немедицинского потребления спиртосодержащих лекарственных средств нормативными актами ограничен объем тары. В перечень таких препаратов как раз входит настойка боярышника, настойка чаги и другие подобные спиртосодержащие лекарственные средства, которые чаще всего используются как суррогат алкогольной продукции.

Употребление дешевых спиртосодержащих препаратов является серьезной проблемой. В 2016 году в Иркутской области произошло массовое отравление концентратом для ванн "Боярышник". После этого был введен на продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей в розничной сети. Однако теперь на смену настойке боярышника приходят другие спиртовые препараты, например, капли "Корвалол".

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