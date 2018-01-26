Глава Венесуэлы обвинил оппозицию в подчинении США и Колумбии

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что оппозиция получила приказ от ряда иностранных правительств не участвовать в предстоящих выборах главы государства. "Правительство США, олигархи из Боготы и коррумпированное правительство Испании приказали оппозиции выйти из избирательного процесса, потому что она проиграет", - заявил Мадуро.

Венесуэльский лидер также добавил, что "организовал бы президентские выборы уже в это воскресенье", передает ТАСС.

Голосование должно пройти до 30 апреля текущего года. В среду Мадуро подтвердил, что примет в них участие как "кандидат от рабочего класса".