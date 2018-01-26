Хозяйка "Сердитой кошки" отсудила 710 тысяч долларов

26.01.2018, 10:06 Текст: Виктория Чернышева

Звезда соцсетей, "Сердитая кошка" (Grumpy Cat) принесла своей хозяйке 710 тысяч долларов. Табата Бандесен отсудила эту сумму у американской кофейни Grenade, нарушившей авторские права.

Как уточняет портал Courthouse News, кофейня заключила рекламный контракт с компанией Grumpy Cat Limited. По нему заведение имело право использовать изображение "Сердитой кошки" на упаковке определенного сорта кофе. Напиток назвали Grumppuccino.

Believe it. It's coming soon. #GrumpyCat #Grumppuccino www.grumpycatcoffee.com

Публикация от Grumpy Cat (@realgrumpycat)

Однако спустя два года владельцы кофейни решили пойти дальше. В нарушение договора они использовали изображение кошки для продаж молотого кофе Grumpy Cat и футболок.

Необычное сообщение от строгой бабушки удивило интернет

По данным СМИ, Grumpy Cat принесла хозяйке не менее 100 миллионов долларов (хотя сама Табата утверждает, что эта сумма завышена). Кошка, имеющая неправильный прикус и необычную мордочку, стала интернет-знаменитостью после того, как ее фото попала на форум Reddit.

Сейчас на страницу Grumpy Cat в Facebook подписано более восьми миллионов человек. В Instagram у кошки 2,4 миллиона подписчиков.

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