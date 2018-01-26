Хозяйка "Сердитой кошки" отсудила 710 тысяч долларов

Звезда соцсетей, "Сердитая кошка" (Grumpy Cat) принесла своей хозяйке 710 тысяч долларов. Табата Бандесен отсудила эту сумму у американской кофейни Grenade, нарушившей авторские права.

Как уточняет портал Courthouse News, кофейня заключила рекламный контракт с компанией Grumpy Cat Limited. По нему заведение имело право использовать изображение "Сердитой кошки" на упаковке определенного сорта кофе. Напиток назвали Grumppuccino.

Однако спустя два года владельцы кофейни решили пойти дальше. В нарушение договора они использовали изображение кошки для продаж молотого кофе Grumpy Cat и футболок.

По данным СМИ, Grumpy Cat принесла хозяйке не менее 100 миллионов долларов (хотя сама Табата утверждает, что эта сумма завышена). Кошка, имеющая неправильный прикус и необычную мордочку, стала интернет-знаменитостью после того, как ее фото попала на форум Reddit.

Сейчас на страницу Grumpy Cat в Facebook подписано более восьми миллионов человек. В Instagram у кошки 2,4 миллиона подписчиков.