Испания ответит Венесуэле за действия в отношении посла

Мадрид предпримет "пропорциональные меры" в ответ на решение властей Венесуэлы объявить посла Испании в Каракасе Хесуса Сильву Фернандеса персоной нон грата. Об этом испанский министр иностранных дел Альфонсо Дастис написал в своем Twitter.

"Сожалеем об объявлении посла персоной нон грата и предпримем пропорциональные меры по принципу взаимности, - цитирует РИА Новости сообщение главы испанского внешнеполитического ведомства. - Отрицаем обвинения во вмешательстве. Мы всегда выступали за диалог, но заявления и обещания должны подкрепляться действиями".

Правительство Венесуэлы 25 января объявило испанского посла персоной нон грата в связи с "агрессией" и "вмешательством во внутренние дела". Днем ранее глава МИД латиноамериканской страны Хорхе Арреаса сообщил об отзыве посла Венесуэлы в Испании из-за "колониальной агрессии" королевства.