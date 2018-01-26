Кабмин внесет в Госдуму законопроект о внедрении лекарств в оборот

Правительство внесет в Госдуму законопроект, регулирующий внедрение лекарственных средств в гражданский оборот. Такое распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В законопроекте предлагается создать эффективный механизм "выпускного" контроля лекарств, поступающих в гражданский оборот в России. "В частности, в отношении первых трех серий лекарственного препарата для медицинского применения, впервые произведенного в России или впервые ввозимого в Россию, предлагается дополнительно представлять в Росздравнадзор протокол испытаний, проводимых подведомственными Минздраву России и Росздравнадзору федеральными государственными бюджетными учреждениями", - говорится в справке на сайте кабмина.

Кроме того, документ предлагает вводить в гражданский оборот каждую серию российских и импортных иммунобиологических препаратов по разрешению, выдаваемому Росздравнадзором с учетом заключения о соответствии серии требованиям, установленным при государственной регистрации лекарственного препарата, выданного федеральным учреждением.