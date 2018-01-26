Клинцевич прокомментировал введение США новых санкций в отношении РФ

Первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что "американцы окончательно перешли на глобальную конфронтацию с Россией по всем направлениям - будь то политика, отношения с конкретными странами, спорт, все что угодно". Так он прокомментировал расширение США санкционного списка россиян.

"Уже, честно говоря, все равно, кто включен в так называемый санкционный список США сегодня, а кто будет включен завтра", - написал Франц Клинцевич в Facebook. По его словам, русофобская политика США - это "своего рода батарейки энерджайзер, которые, согласно рекламе, будут работать бесконечно. Причины и следствия уже не имеют никакого значения".

Сенатор уверен, что ответ на санкции может быть только один - "строительство во всех смыслах сильной и самодостаточной России".

Напомним, сегодня США расширили перечень физических и юридических лиц, которые подпадают под односторонние американские санкции, введенные ранее в связи с событиями на Украине. Как уточнил Франц Клинцевич, новые санкции введены против 21 гражданина России и Украины, а также девяти компаний, зарегистрированных в этих странах.